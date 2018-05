SPD je větší hrozba než extremisté, píše vnitro. Metnar zveřejnění odkládá

Pravidelná výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu letos zcela výjimečně vyjde o něco později. Dokument se totiž kriticky vyjadřuje o SPD, jež má ve sněmovně značný vliv. Při procesu schvalování se tedy zastavil u ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO). Informoval o tom server Aktuálně.

Podle webu vychází tak její vydání na okamžik, kdy už bude jasno o tom, zda půjde ČSSD s vládním ANO do vlády. Ve sněmovně totiž funguje i „alternativní koalice“, kdy hlasuje ANO právě s hnutím Svoboda a přímá demokracie a komunisty.

Aktuálně, které mělo možnost se s připravovanou zprávou seznámit, rovněž tvrdí, že se v ní hnutí věnuje neobvykle mnoho prostoru. Dosud totiž zprávy ministerstva o extremismu kolem SPD jen našlapovaly a upozorňovaly především na jeho protiuprchlickou rétoriku.

"Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran," píše se v neveřejné zprávě.

A už bez zmínky o konkrétní straně varuje, že hlavní hrozbu už nepředstavují tradiční extremistické strany, ale ty xenofobně populistické. A autoři varují, že právě populisté a extremisté chtějí ovlivňovat strategická rozhodnutí v oblasti bezpečnosti, tedy například členství v NATO či Evropské unii.

Dokument, který experti na extremismus již dokončili, navíc stále čeká na podpis ministra vnitra Lubomíra Metnara. "Ta zpráva musí být vyprecizovaná. Na příští či přespříští vládě to asi nebude," přiznal pro Aktuálně Metnar. Potvrdil také, že se zpráva o SPD zmiňuje: „Nějaké zmínky tam jsou, jelikož nejsem s finální podobou detailně seznámen, tak bych to nechtěl dál komentovat," poznamenal.

Dokument musí projít ještě připomínkovým řízením, které může trvat až dvacet dní. Až poté ho může schválit vláda.

Pravděpodobně tak vyjde nejdříve v druhé polovině června. Tedy až po referendu, v němž ČSSD rozhoduje o tom, zda půjde s hnutím ANO do vlády. Pokud sociální demokraté spoluúčast na řízení země odmítnou, bude se zřejmě muset premiér v demisi Andrej Babiš spoléhat na hlasy SPD, s nimiž už mnohokrát hlasoval v důležitých otázkách.

Ministr Metnar však odmítá, že by zdržení zprávy bylo způsobeno zmínkami o SPD. "Ne. To je spekulace. Nemůže to být problém, neboť jsou na hodnocení kritéria a pravidla. Chceme mít zprávu vyprecizovanou. Jestli bude o týden dříve, nebo později, nehraje roli," dodal. Jaké detaily se ladí, však neprozradil. Aktuálně však odkazuje na čtyři vysoce důvěryhodné zdroje z vnitra, které tvrdí, že právě pasáže o SPD jsou důvodem, proč se vydání zprávy odkládá.

Mluvčí ministerstva vnitra však uvedla, že v posledních pěti letech se doba vydání zprávy příliš nelišila. "V posledních pěti letech byly zprávy o extremismu zveřejňovány na webu ministerstva vnitra po vydání příslušného usnesení vlády v druhé polovině měsíce května," napsala serveru Aktuálně Klára Pěknicová z oddělení komunikace.

"V současné době zpráva prošla vnitroresortním připomínkovým řízením. Přesnou délku schvalovacího procesu nelze přesně určit, závisí na termínech svolání schůzí Výboru pro vnitřní bezpečnost, Bezpečnostní rady státu a vlády. Práce na dokumentu stále probíhají," dodala Pěknicová.

Sama Svoboda a přímá demokracie pak mluví o záměrné skandalizaci a politicko-mediální snaze pověst hnutí pošpinit. „Tu zprávu ještě nikdo neviděl, to znamená, že na ni nelze konkrétně reagovat,“ prohlásil pro Českou televizi šéf poslanců SPD Radim Fiala.

„Evidentně došlo k spolupráci státních orgánů, v tomto případě MV, a některých médií v politickém boji proti SPD. Podle mého názoru je to jasně politický útok na SPD a skandalizace hnutí SPD, které může mít souvislost se skládáním vlády,“ dodal.

Nutno dodat, že poslanci z hnutí SPD Tomia Okamury již několikrát vzbudili pozdvižení svými rasistickými a xenofobními poznámkami. Naposledy se tak stalo v případě výroků o utrpení Romů v táboru Lety, kdy jej například poslanec Miroslav Rozner nazval pseudokoncentrákem.

Šéf SPD Tomio Okamura také v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později své vyjádření upravil s tím, že tábor většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Za výroky, kvůli kterým mu hrozilo odvolání z funkce místopředsedy Sněmovny, se později omluvil.