SPD nepustila některá média do štábu. Okamura: Hosty na svatbu si taky vybíráte

Zatímco většina politických stran a hnutí v Praze otevřela ještě před koncem komunálních a senátních voleb své volební štáby zástupcům médií a novináře pohostila, novináři před hotelem Golf v Motole postávají venku. Žurnalisté ze Seznam Zprávy ani ze serveru iDNES.cz nedostali od SPD - Tomia Okamura akreditaci.

Okamura už při páteční volbě vysvětlil důvod. Tato média podle poslance a lídra strany, kterou mnoho lidí označuje za extremistickou a sám její předseda často neváhá použít silnou rétoriku, píší o SPD nepravdy a šíří lži. Manipulují a dezinformují.

„Nevím, jestli je tam nějaká kapacita. Tohle neřídím. Vy byste chtěli mít na své svatbě nebo oslavě narozenin lidi, kteří vás pomlouvají a lžou? Já ne. A bude to tak i do budoucna,“ prohlásil v rozhovoru s novináři Okamura.

Zadním vchodem

V sobotu přišel do hotelu zadních vchodem a diktafonům a kamerám se tak vyhnul. „S některými redakcemi vedeme právní spory, proto by to bylo trochu ve střetu zájmů, kdyby byly akreditovány,“ uvedl místopředseda Radim Fiala. Fotografovat a natáčet mají zástupci „povolených“ médií pouze venku a v novinářském salonku. Při příchodu museli údajně podepsat souhlas, že se budou pohybovat jen ve vymezených prostorách. Vchod navíc střeží drsní muži z ochranky. Někdo na sociální síti volá po solidaritě a ignorování SPD od všech novinářů.

„Zatím byly sečteny ty nejmenší obce, kde jsme tolik kandidátek neměli, takže věřím, že na konci budou úplně jiné. Jsme skromní, ale na druhou stranu věříme, že uspějeme. Přáli bychom si, aby aspoň některý z kandidátů do Senátu se dostal do druhého kola. V komunální politice je to naše premiéra, přáli bychom si, abychom naši politiku mohli dělat v obcích a městech, takže jakýkoli zastupitel bude naším úspěchem,“ okomentoval Fiala dosavadní výsledky SPD. Kromě místopředsedy strany už dorazili například senátní kandidáti Josef Nos (Mladá Boleslav) a Richard Novák (Břeclav), člen předsednictva SPD Radek Rozvoral nebo poslanec Jiří Kobza.

Premiéra pro SPD

"Výsledky ještě nejsou sečteny v místech, kde jsme kandidovali. Většinou se totiž jedná o větší města. V Senátu by pro nás byl úspěchem jakýkoli postup do druhého kola. V senátních volbách mají totiž výhodu strany, které už mají starosty a vyprofilované lidi v komunální politice. Tato práce nás do budoucna ještě čeká," uvedl Okamura s tím, že spokojený by byl s počtem zastupitelů v rámci stovek. Kolem 17. hodiny totiž mohli novináři alespoň na chvíli nahlédnout přímo do štábu a pořídit záběry. Jejich salónek má kapacitu 30 míst.

Před čtyřmi lety vedl Okamura v komunálních volbách hnutí Úsvit, které získalo 54 zastupitelů. Jeho SPD je tak letošním nováčkem. Ani v senátních volbách SPD neobhajuje žádný mandát. Poprvé se jich zúčastnilo před dvěma lety, žádný ze tří kandidátů však tehdy nepostoupil do druhého kola. Letos kandiduje ve všech 27 volebních obvodech. Například v Praze 2 Okamura zlákal Ladislava Jakla, poradce bývalého prezidenta Václava Klause.