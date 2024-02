Bývalý předseda vlády a sociální demokracie Vladimír Špidla v rozhovoru pro Deník charakterizuje současný pětikoaliční kabinet jako konfederaci resortů. Jednotlivé ministry pak připodobnil k baronům. „Záleží na tom, který z nich je silnější,“ podotýká Špidla.

Vladimír Špidla | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Ministr Jurečka není baron, maximálně zemánek. Jeho váha v systému není taková, aby byl schopen prosadit radikální věci. Zbyněk Stanjura patří k baronům, Jana Černochová také. ODS má svoji vlastní představu, jejíž stěžeň spočívá v tom, že podnikatelům nemá být kladen žádný odpor. Uskutečňuje teorii laciného státu,“ tvrdí.

V návrhu se technicky ruší přídavky na dítě

Vladimír Špidla byl eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti a v Zemanově vládě čtyři roky ministrem práce a sociálních věcí, takže se k návrhům svého následovníka Mariana Jurečky může vyjadřovat se znalostí dané problematiky. K jeho návrhu na sloučení čtyř sociálních dávek zaujímá spíš odměřený postoj.

„Neviděl jsem žádnou analýzu, která by odůvodňovala tento záměr. Je kolem toho jen mlha, která propojuje čtyři dávky pod záminkou, že dnes je kolem toho příliš mnoho byrokracie. Základní členění dávek ale v té mlze zůstává stejné. Dál budou adresné a budou podléhat kontrolám, kterých bude spíš více než méně. Kdyby je chtěli odbourat, mohli by prověrky omezit. Proč je dělat na přídavky na děti každé tři měsíce, když by stačilo kontrolovat je jednou ročně?“ ptá se Špidla.

Deník se experta ptal na stav české ekonomiky i na to, co třeba Poláci dělají lépe než my:

Přídavky podle něj mají zůstat jako samostatná komponenta a už vůbec u nich nemají být majetkové testy. „Jurečkův chuchvalec přídavky vlastně technicky ruší. Pokud se žadatel nekvalifikuje na příspěvek na bydlení, nebude to zároveň znamenat nulový přídavek na dítě? Tam je tolik neznámých, že to ani nelze komentovat,“ konstatuje.

Důchodci jsou otloukánci Fialovy vlády

Do konce roku by také mohla být schválena důchodová reforma. Co na ni Špidla říká?

„Základní faleš vládního návrhu je založena na tezi, že důchodový systém není financovatelný. Záminkou je demografie. V principu všechny změny v této oblasti za Fialovy vlády znamenaly zhoršení postavení důchodců. Posuny, které už udělali, ať jde o valorizační mechanismus nebo podmínky dřívějšího odchodu do penze, jsou v neprospěch seniorů. A co se týká střední délky života, ten parametr je strašně nespravedlivý, protože je souhrnný. Každý lidský osud je přitom jiný. Rozdíl je také mezi Prahou a strukturálně postiženými regiony, může to dělat až tři roky. Pod zdánlivě objektivní měřítko se tak dají skrýt naprosto drsné nerovnosti,“ komentuje expremiér.

