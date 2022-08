Česko chce konečně přístup k moři. Splavnění Labe je zase o něco blíže

Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která nejen že nemá moře, ale ani kvalitní přístup k němu. Za pár let by to mohlo být jinak. V poslanecké sněmovně totiž leží dohoda s Německem týkají se dalšího rozvoje mezinárodní plavby po moři. Ve smlouvě se česká a německá strana zavazují ke garantované výšce vodní hladiny minimálně 140 centimetrů a splavností Labe po 340 dnů v roce. „Cílem je dosažení cílových parametrů do roku 2030,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Plavební stupeň Děčín má stát nedaleko města po proudu Labe. | Foto: Ředitelství vodních cest ČR