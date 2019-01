Dříme ve vás srdce romantického dobrodruha? V tom případě se můžete vypravit na odvážnou procházku nočním pralesem v doprovodu tajemných zvuků zvířat a omamné vůně exotických rostlin. Trojská botanická zahrada pořádá speciální komentované prohlídky setmělého skleníku Fata Morgana.

Na procházku do setmělého pralesa se vypraví opravdu jen ti nejodvážnější. Vy se ale nástrah noční džungle bát nemusíte. Ve skleníku Fata Morgana si tento jedinečný zážitek můžete dopřát, aniž byste museli opustit Prahu a pořizovat náročnou výbavu. „Večerní prohlídky jsou u našich návštěvníků velmi oblíbené. Zvlášť velký zájem je o ty, které probíhají v době konání výstavy orchidejí. Každou zimu si skleník Fata Morgana po setmění prohlédne bezmála dva tisíce návštěvníků,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Rostliny, jež jsou opylovány v noci, se vyznačují obvykle poměrně velkými bílými květy. Své opylovače - noční motýly - lákají výraznou vůní. K takovým rostlinám patří i hymenokalisy, vlhkomilné druhy z močálů a okolí říčních ramen Střední a Jižní Ameriky. Ve skleníku Fata Morgana rostou u tropického jezera v expozici nížinného pralesa. Po setmění se z nich uvolňuje vůně, díky níž je noční motýl bezpečně najde. Pyl, který se mu během sání nektaru zachytí na těle a na křídlech, pak přenáší z květu na květ.

Večerní provázení ve skleníku Fata Morgana:

18. 1. – 31. 3. 2019

Leden – v pátek od 18.00, únor – v pátek a v sobotu od 18.00, březen – v pátek a v sobotu od 19.00.

Vstupné:

Dospělí: 200 Kč/osoba, studenti do 26 let, děti do 15 let:

100 Kč/osoba, děti 3–5 let: 50 Kč/osoba, dDěti do 3 let: zdarma

Platba je možná pouze na místě. Na tuto akci se nevztahuje žádná sleva pro ZTP, ZTP/P či důchodce ani permanentky.

Jedinečným zážitkem nočního provázení je i hlasité „kvákání“ tropických žabek druhu bezblanka skleníková (Eleutherodactylus planirostris). „Jedná se o malé nenápadné žabky pocházející z Kuby, Baham a Kajmanských ostrovů. Jsou zajímavé hlavně svým velice hlasitým nočním projevem. Z jejich vajíček se na rozdíl od jiných druhů žab nelíhnou pulci, ale rovnou malé žabičky veliké asi jako čočka,“ vysvětluje Martin Dvořák, kurátor tropických rostlin.

Spousta ryb v tropickém jezeře

Dospělá žába není delší než tři centimetry, velmi dobře skáče a většinu života tráví na stromech a vyšších keřích, podobně jako naše rosnička. Návštěvníci ji během provázení sice nejspíše neuvidí, ale její hlasité pískání připomínající autoalarm určitě nepřeslechnou.

Pozornost zajisté přitáhne i velké sladkovodní tropické jezero. Návštěvník skleníku může nahlédnout i pod jeho hladinu a obdivovat například masožravé jihoamerické arowany, ale i spoustu dalších druhů ryb. „Arowanám dělají společnost terčovci, jejichž hejno jsme letos doplnili o 40 dospívajících ryb z našeho vlastního odchovu. Návštěvníci si mohou prohlédnout i pět různých druhů a variant přírodních skalár, kterých jsme letos odchovali a vypustili do jezírka víc než tisíc,“ dodává Dvořák.

Večerní prohlídky se konají od 18. 1. do 31. 3. 2019, v lednu vždy v pátek od 18.00, v únoru v pátek a v sobotu od 18.00 a v březnu v pátek a v sobotu od 19 hodin. Pro přístup ke skleníku není vhodné využít úvozovou cestu od Bohnic kvůli její špatné schůdnosti v zimě.