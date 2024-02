Tolik obcí jako Česko má v Evropské unii jen málokterý stát. Jejich provoz stojí nemalé peníze, na což už poněkolikáté poukázala Národní ekonomická rada vlády. Kvůli úsporám dříve navrhovala jejich sloučení, ale narazila. Nyní přišla s nápadem, aby některé pravomoci obce přenesly na společenství obcí. Tím by se mohly ušetřit miliardy korun.

Slučování obcí narazilo. NERV nyní navrhuje obcím sdílet úředníky. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zuzana Hronová

Český statistický úřad loni uvedl, že v České republice je 6258 obcí včetně čtyř vojenských újezdů. Aktuální čísla zatím nejsou k dispozici, nicméně počet obcí se příliš nemění. Každopádně takového množství samospráv, které lze v Evropě považovat za unikátní, si pravidelně všímá Národní ekonomická rada vlády (NERV), která hledá, jak ušetřit veřejné peníze.

„Hustota obcí na kilometr čtvereční je v České republice druhá nejvyšší v Evropské unii hned po ostrovní Maltě. To se projevuje v metrikách efektivity, kdy velký počet malých obcí činí velmi podobná rozhodnutí s různou hladinou informací a malou tržní silou vůči dodavatelům služeb, ale také v nákladech na administrativu,“ uvedla rada ve svém návrhu.

Hned také přišla s řešením. Využít nově vzniklého institutu splečenství obcí, který zákon umožňuje od ledna letošního roku. „Jednou z výhod je snížení administrativních nákladů. Kvůli vysokému počtu malých obcí dochází k významným duplicitám, kdy malé obce nedaleko od sebe zajišťují po vlastní ose veřejné statky a soutěží dodavatele služeb,“ vysvětlil ekonom a člen NERV Aleš Rod.

Pokud tedy obce takzvané společenství obcí vytvoří, budou moci ke svému provozu využít sdílené úředníky, kteří se budou specializovat na konkrétní agendu. „Služby jsou zajišťovány jejich jménem, obce tak nepřicházejí o kompetence,“ přiblížila za ministerstvo vnitra Hana Malá.

Úspory za miliardy

A právě tady vidí NERV možnost, jak ušetřit peníze. „S ohledem na celkové výdaje obcí se bavíme v řádech miliard korun za každé jedno procento úspory,“ doplnil Rod. Konkrétně rada předpokládá, že každé procento efektivnějších celkových výdajů představují více než čtyři miliardy korun.

Nynějším návrhem NERV ustoupil od svého předešlého nápadu snížit počet obcí, i když měl i své zastánce. Například ekonomka Věra Kameníčková ze společnosti CRIF – Czech Credit Bureau poukazovala na to, že největší nevýhodou malých obcí je právě nedostatek profesionálů. „Neuvolněný starosta může jen těžko zvládat změny v legislativě a podobně,“ uvedla.

Tehdejší nápad NERV ale narazil u ministerstva vnitra, které argumentovalo například tím, že slučování obcí by sice přineslo více peněz do státního rozpočtu, na druhou stranu by měl negativní dopad na lokální demokracii v České republice. Proti se postavily také samotné obce a NERV zjistil, že slučování obcí je politicky neprůchozí.

„Nikdo z nás nechtěl vytrhávat cedule s názvy obcí ze země, strhávat znaky obcí z hasičských zbrojnic nebo přepisovat obecní kroniky. Šlo právě o přenos rozhodovacích kompetencí, respektive jejich dělbu mezi geograficky blízkými sídly, což by vedlo k úspoře administrativních nákladů a lepšímu rozhodování,“ hájil tehdejší návrh Rod.

Svaz obcí a měst ČR nakonec odklon NERV od slučování obcí k jejich dobrovolné spolupráci přivítal. „Zde spatřujeme úspory a vidíme prostor pro pozitivní vliv na veřejné finance,“ komentovala mluvčí svazu Alexandra Kocková.

Nyní tedy rada navrhla k efektivnějšímu výkonu správy využít nově vznikající společenství obcí, které se od současných dobrovolných svazků liší právě možností využívat ke své správě sdílené úředníky. „V současné době několik desítek svazků připravuje transformaci na společenství obcí. Ve vzorových stanovách připravených ministerstvem vnitra pro vznikající společenství obcí je uvedena možnost zřízení této pozice,“ dodala Malá.