Výtky mnoha politologů, že současná vláda neumí dobře vysvětlovat své kroky, se potvrdily u přípravy nové hygienické vyhlášky pro základní a střední školy. Jedním z jejích bodů je totiž možnost zřídit „unisex“ toalety. Vyhláška má umožnit zrušit povinnost mít oddělené toalety pro chlapce a dívky. Proti tomuto kroku už vznikla petice. Předkladatelka nové normy, poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), však tiší vášně. Podle ní jde jen o možnost variabilního využití prostor.

Kdyby ještě žil spisovatel Gabriel Chevallier a připravoval pokračování románu Zvonokosy, jehož ústředním motivem je boj o veřejné záchodky, při pohledu na české debaty kolem společných záchodků ve školách by zaplesal. Ministerstvo zdravotnictví před nedávnem, na popud poslankyně ODS Renáty Zajíčkové, dokončilo návrh vyhlášky, která upravuje hygienické normy ve školách. Mezi jinými tu už není začleněna nutnost mít oddělené toalety.

Unisex záchody a třídy bez umyvadel? Změní se jen předpisy, uklidňuje vláda

Navrhovaný předpis rozpoutal ve veřejném prostoru takřka kulturní válku, která vyvrcholila internetovou peticí, kterou podepsalo přes pět a půl tisíce lidí. „Chceme zachovat požadavek na oddělené toalety pro žákyně a žáky v základních i středních školách,“ stojí na začátku podpisového archu, pod kterým je jako jeden z autorů podepsán prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Podle něj by to vedlo k dehonestaci školství. „Nová vyhláška prakticky umožňuje vznik bisex toalet. Ale z příkladů ze zahraničí již víme, že jsou s tím špatné zkušenosti, které vedou, hlavně u dívek, k psychickým traumatům. Mnohé z nich pak kvůli tomu nechodí do školy,“ řekl Deníku Sárközi.

Jen možnost, nikoliv povinnost

Sama předkladatelka novely však za peticí vidí nepochopení. A to jak ze strany laické, tak odborné veřejnosti. Bisex toalety podle ní nebudou nutností, ale možnou volbou.

„Vývoj demografické křivky nám ukazuje, že potřebujeme mít nová školská zařízení multifunkční a variabilní. Nikdo nyní neví, co bude například za deset let a jaký bude na školách poměr kluků a dívek. Nová vyhláška umožní zřizovateli reagovat na současnou poptávku,“ uvedla Zajíčková. Upozornila, že nová norma uvolní ruce také architektům, kteří budou budoucí školská zařízení projektovat. Nebudou se muset držet doposud striktně daným počtem dámských a pánských toalet.

Genderově neutrální WC? Jsme překvapeni, zní z vedení Masarykovy univerzity

Ani při zřízení těchto „společných“ toalet podle Zajíčkové nedojde k narušení intimity obou pohlaví. „Neumožní katastrofické scénáře, kdy lidé upozorňují na to, že by například kluci mohli okukovat dívky. Každá kabinka bude mít vlastní vstup. Sama bych to připodobnila k toaletám pro handicapované. Ty mají také společný vstup a využívají je obě pohlaví,“ doplnila Zajíčková.

Nová norma by se měla týkat hlavně nově vznikajících budov, popřípadě školských přístaveb. „Bude však na samotném zřizovateli, zda i ve stávajících budovách dá na oddělené toalety více panáčků, panenek, či toalety piktogramy neosadí vůbec,“ uvedla Zajíčková.

Jak je to se společnými záchody na školách:

Nová školská hygienická vyhláška měla začít platit od začátku letošního školního roku. To se však nestalo a ministerstvo zdravotnictví nyní řeší zhruba tři stovky připomínek. Pokud půjde vše podle plánu, vidí Zajíčková začátek účinnosti od začátku letošního listopadu.