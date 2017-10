Společný zájem ODS a lidovců: kontrolu tajných služeb by měla mít opozice

KDU-ČSL a ODS se shodly na tom, že by sněmovní komise pro kontrolu tajných služeb měla vést opozice. Zástupci obou stran to řekli novinářům po dnešní povolební schůzce. Občanští demokraté se také vyslovili pro to, aby se nezvyšoval počet výborů ve Sněmovně.

Lidovci po dnešním jednání s ODS zváží, zda na předsedu Sněmovny podpoří Radka Vondráčka (ANO) nebo Petra Fialu (ODS). Občanští demokraté budou uvažovat o návrhu KDU-ČSL, aby každá sněmovní strana měla aspoň jednoho předsedu výboru.

"Jsme ve shodě s tím, aby komise pro kontrolu tajných služeb byly v rukou opozice. Považujeme to za zásadní, protože to je pro nás nástroj zachování demokracie v České republice," řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle lidovců by měl být zástupce opozice i v čele bezpečnostního výboru.

"Shodli jsme se na tom, že komise, které kontrolují tajné služby, by měly být vedeny zástupci opozice," potvrdil předseda ODS Fiala.

ODS také uvedla, že nechce zvyšovat počet výborů ve Sněmovně. "Já jsem přesvědčený, že těch 18 výborů je dostatečný počet. Pokud přijde někdo s nápadem, že to rozšíříme, a ten nápad bude dobře odůvodněný, tak to určitě budeme diskutovat. V této chvíli nevidím žádný důvod," řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Hnutí ANO dříve navrhlo vytvoření výborů pro e-government a pro sport, podle Stanjury by ale mohly fungovat spíš jako podvýbory při hospodářském a školském výboru.

Stanjura také řekl, že ODS je připravena mít svého zástupce v čele jakéhokoli výboru. Nechtěl mluvit o tom, co by strana považovala za prioritu. Na jednání s lidovci ODS také mluvila o jejich návrhu na to, aby každá ze sněmovních stran měla aspoň jednoho předsedu výboru, občanští demokraté budou o věci uvažovat.

Lidovečtí představitelé dnes neřekli, zda podpoří do čela Sněmovny Vondráčka nebo Fialu. "My to budeme projednávat. Jak pan Fiala, tak pan Vondráček jsou určitě dobrá jména," řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Fiala je rovněž připraven na spolupráci s KDU-ČSL ve Sněmovně. "My budeme spolupracovat ve věcech, kde máme programovou shodu. Takové určitě najdeme. O tom, jak intenzivní bude ta spolupráce, o tom se ještě budeme bavit," řekl. Hlubší integraci stran od politického středu napravo, kterou navrhoval předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, ale prosazovat nechtěl. "Není teď potřeba nějak horečně spěchat s jakousi integrací pravice," řekl.