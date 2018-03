Spolumajitel Travel Service Jiří Šimáně: Slavia by to bez Číňanů měla těžké

/FOTOGALERIE/ Dohady, nejistota a spekulace kolem čínské společnosti CEFC a jejího šéfa Jie Ťien-minga dělají vrásky nejen prezidentu Miloši Zemanovi a jeho kancléři Vratislavu Mynářovi či poradci Martinu Nejedlému, ale především byznysmenům, kteří s Číňany obchodují nebo s nimi něco vlastní.

Mezi ně patří i Jiří Šimáně, hlavní akcionář firmy Travel Service, která nedávno ovládla českého leteckého dopravce ČSA. Skupina CEFC má právě v Travel Service 49procentní podíl.

Jiří Šimáně v rozhovoru s Deníkem, který přineseme zítra, vysvětluje, proč před třemi lety uzavřeli smlouvu právě s CEFC: „Skupina se z našeho pohledu pohybovala ve strategických odvětvích, ve světě dělala zajímavé obchody. Nebudilo to v nás žádné pochyby. Samozřejmě si vždy kladete otázku, jestli to vyjde, nebo ne, protože v byznysu není nic na sto procent, vždy je tam nějaké riziko a vše se může zvrtnout. V té době jsme si to ale vyhodnotili jako dobrou příležitost, která nám dává šanci být silnější a podnikat na trzích, kde jsme se předtím nepohybovali.“

Nyní ale Šimáně čeká, jak se po „zmizení“ Jie Ťien-minga situace vyvine. „Změní se partner, a to je zásadní věc. Netušíme, jaká bude politika nového vlastníka či spoluvlastníka CEFC. Určitě si bude chtít zmapovat aktivity CEFC v České republice, mluvit s managementem i s akcionáři firem, na jejichž vlastnictví se podílí,“ míní Šimáně.

Za pravděpodobné považuje, že nový subjekt nebude mít zájem o spoluvlastnictví letecké společnosti. Proto je Travel Service připravena odkoupit podíly CEFC. „Po dvaceti letech budování firmy vám nemůže být jedno, jak a v jakých rukou firma skončí,“ dodává Šimáně.

Skepticky vidí i osud fotbalové Slavie, pokud ji čínský vlastník opustí: „Nenajdete mnoho subjektů, které by chtěly klub s takovým rozpočtem financovat.“

V interview se Jiří Šimáně také zamýšlí nad migrační problematikou a českou politickou scénou. Plně souhlasí s postojem prezidenta Miloše Zemana ohledně přijímání uprchlíků a za skutečně výraznou osobnost s vizí a tahem na branku považuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

