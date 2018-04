Spolupráce s KSČM a SPD? Ministři ANO se v názorech rozcházejí

Názory ministrů menšinové vlády ANO v demisi na případnou spolupráci hnutí ANO s komunisty a hnutím SPD, jak o ní v úterý večer hovořil s premiérem a šéfem hnutí Andrejem Babišem prezident Miloš Zeman, se zásadně odlišují. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) ráno zopakoval, že v případě spolupráce s těmito stranami by opustil nejen funkci v čele resortu, ale i sněmovní lavice.

"Nechci být u toho, že se tady legitimizují strany, které, myslím, by legitimizovány být neměly," řekl Ťok novinářům.

Naopak ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že všechny strany, které vyhrály volby, jsou demokratické. "Je pět měsíců po volbách, my jsme oslovili všechny strany. Pokud jsme vystříleli všechny možnosti s těmi v uvozovkách tradičně demokratickými stranami, tak můj názor je takový, že všechny strany, které zvítězily ve volbách, jsou demokratické. Zvítězily na základě vůle občanů a já skutečně nehodlám tady si hrát s mandáty voličů," uvedla Dostálová. Dodala, že v daném kontextu by jí spolupráce s SPD a komunisty nevadila.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) proti toleranci SPD a KSČM nebude v případě, že se hnutí ANO podaří prosadit program a vláda bude proevropská. I ona zdůraznila, že parlamentní matematika hnutí mnoho jiných možností nedává. "Vláda tolerovaná SPD a komunisty by mi nevadila," uvedl ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO). Rozhodnutí o tom, zda by v ní zasedl, je podle něj právem předsedů stran, kteří budou o složení vlády jednat.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že variant je stále ještě víc, například obnovení jednání se sociálními demokraty. "Já se nechci k tomu vyjadřovat, je to zatím hypotetické, ta situace nenastala, uvidíme, jak to dopadne," uvedl na dotaz, co by vládě s tolerancí komunistů a SPD říkal.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že si rozhodně nedokáže představit, že by KSČM a SPD byly součástí vlády. Jednání o toleranci je podle ní jedinou možností, která vyplynula z vyjednávání ANO s ostatními politickými stranami. V souvislosti s tím, že dříve označila SPD za fašistickou stranu, uvedla, že se tak stalo tři dny před volbami a přineslo to u voličů body pro ANO.

"Já jsem celkem zásadový člověk, ale samozřejmě každá strana nebo hnutí si zaslouží určitou šanci, aby se samo ukázalo. A to je pořád ta chvíle, na kterou já osobně čekám, aby se SPD také samo ukázalo," uvedla. Nabídku na účast v příští vládě nemá, proto je pro ni předčasné reagovat na to, zda by ji přijala.

Zeman doporučil premiérovi, aby pokračoval v jednání o nové vládě s SPD a komunisty. Babiš po schůzce s hlavou státu uvedl, že Zeman byl velice překvapen tím, že se nezdařila jednání ANO s ČSSD, přestože už existovala dohoda o programu a šlo pouze o personální otázky. ANO nyní podle Babiše svolá nejvyšší orgány hnutí, tedy předsednictvo a výbor. Předseda vlády předpokládá, že se sejdou ve čtvrtek.