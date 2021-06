"Nerozumím tomu, proč chceme zničit něco, co perfektně funguje," uvedl Jan Jakob (TOP 09). Podle Jana Bauera (ODS) si předloha nezaslouží schválení, jedinou možností je podle něho nahradit evropské peníze penězi z národních zdrojů. Vrácení do druhého čtení Bauer navrhl kvůli tomu, že ani aktuálními pozměňovacími návrhy podle něho nelze novelu opravit. "Vláda likviduje jednu z mála věcí, která v posledních letech pomohla tisícovkám rodin," prohlásil.

"Stát nemá direktivně rozhodnout, zda má rodič dát dítě do mateřské školy, do dětské skupiny, nebo s ním být doma," podotkl Pirát Mikuláš Ferjenčík. Vládní návrh pokládá za "socialistický nesmysl".

"Nikdo nechce dětské skupiny likvidovat. Chceme pomoci vytvořit srozumitelný a dostupný systém," ohradila se vůči kritice Maláčová. Zmínila, že rodiče platí za dítě v dětské skupině 8000 až 10 tisíc korun měsíčně, stát dává na místo kolem 10.000 korun. Někteří zřizovatelé si udělali z dětských skupin podle ministryně byznys. Podotkla také, že 75 procent dětí v dětských skupinách je mladších tří let. Podle Hany Aulické Jírovcové (KSČM) zákon říká, že státu není lhostejné, že péče o malé děti by měla být kvalitní.

Podpora na jedno místo nejméně 10 tisíc korun

Pirátka Olga Richterová se obává také zániku zařízení, pokud na ně nebude stát dávat dostatek peněz. Poukazovala na to, že novela částky neuvádí. Maláčová řekla, že bude prosazovat, aby podpora na jedno místo činila nejméně 10 tisíc korun měsíčně.

Kriticky se k předloze postavil koaliční poslanec Jiří Bláha z ANO. Rovněž on se vyslovil pro to, aby Sněmovna zopakovala její druhé čtení.

Dětské skupiny by měly podle předlohy nově fungovat pro děti od půl roku zhruba do tří let věku. Platby rodičů by měly být ohraničeny. Nově by už mohla vznikat jen zařízení s přísnějšími pravidly, než jsou stanovena pro nynější dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti, například i dostatečné denní osvětlení prostor.

Současné dětské skupiny by musely podle předlohy splnit přísnější požadavky do konce srpna 2024. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 tisíci místy.

Poslanci k předloze podali tři desítky úprav. Chtějí mimo jiné zvýšit v několika variantách věk dětí, které by mohly dětské skupiny navštěvovat, a to obecně, nebo aspoň v zařízeních v malých obcích. Navrhli také třeba vypustit hranici pro výši příspěvků rodičů, když v některých místech je provoz dětských skupin nákladnější třeba kvůli vyšším nájmům, nebo zrušit některé navrhovaná přísnější pravidla fungování skupin.