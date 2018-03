Spor kvůli rozšíření misí. Opozice žádá, aby návrh předložila až vláda s důvěrou

Část poslanců požaduje, aby navýšení počtu vojáků v zahraničních misích a návrh zapojení do misí v příštích dvou letech sněmovně předložila vláda s důvěrou. Na jednání dnešního branného sněmovního výboru to řekli zástupci ODS, TOP 09 a Pirátů. Podobný názor mají lidovci.

Kritické k navýšení počtu vojáků je hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), dlouhodobě se proti misím bez mandátu OSN staví komunisté. Změny by měla schvalovat vláda 11. dubna, poté návrh poputuje do Sněmovny, Senátu a k podpisu prezidentovi.

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) předkládá návrh, aby se ještě letos zvýšil počet vyslaných vojáků v Afghánistánu, Iráku a v Mali celkem o asi 270. Zároveň připravila mandát na další dva roky. Zachováno má být působení v současných misích, přibude příští rok vyslání letecké jednotky s gripeny do Pobaltí.

Ještě letos by mělo v případě schválení návrhu odjet do Afghánistánu až o 140 více vojáků. Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám. Nově by se podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře měli vydat do province Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

V Mali se má mandát zvýšit z 50 na 120. Česká armáda chce mít v zemi další jednotku, která by hlídala či doprovázela vojáky výcvikové mise Evropské unie. Působnost českého zapojení by se zároveň měla rozšířit i na okolní země takzvaného Sahelu. "Je to v souvislosti s připraveným novým unijním mandátem mise, který by měl začít v roce 2018," řekla Šlechtová.

Mise EU by se podle ní měla věnovat podpoře společných sil zemí Sahelu. Do mise OSN, která také v Mali působí, by se podle Šlechtové mohl zapojit malý expertní tým. Tato jednotka by měla být do 30 vojáků.

Více vojáků má zamířit také do Iráku, příští rok by do země mohla vyjet chemická jednotka. Armáda čeká na vyjádření NATO, které v Iráku plánuje spustit vlastní misi. České jednotky by pak mohly být do této mise zapojeny a případně i posíleny.

Posílené mise by resort obrany stály 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně. Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí zúčastnilo 806 českých vojáků. Kromě Afghánistánu, Mali a Iráku působí třeba na Golanech, Sinaji či v Kosovu. Podle návrhu Šlechtové by se jejich počet měl ještě letos zvýšit na 1081 a příští rok na 1191. V roce 2020 by v misích mohlo působit 1096 českých vojáků.

Většina poslanců na dnešním výboru nezpochybňovala samotné zapojení českých vojáků do misí. Nelíbí se SPD. Podle poslance Radovana Vícha (SPD) jeho strana nesouhlasí s navyšováním počtu vojáků v misích a chce, aby se počet misí české armády snížil na dvě či tři.

Dalším poslancům z ODS, TOP 09 a Pirátské strany se nelíbí, že návrh předkládá vláda v demisi. Předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS) doufá, že při hlasování o návrhu už bude kabinet s důvěrou Sněmovny sestaven. Aby mise předložila vláda s důvěrou, by přivítali podle poslance Jana Bartoška i lidovci. Zároveň ale poznamenal, že armáda by měla včas vědět, jaký mandát bude mít, což by předřadil politickým požadavkům na vládu s důvěrou.