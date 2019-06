Spor o Lidový dům se vrací na začátek. Stížnost ČSSD uspěla u Nejvyššího soudu

Sociální demokracie prozatím nemusí vyplácet 338 milionů dědicům zesnulého právníka Zdeňka Altnera. Nejvyšší soud totiž spor vrátil zpět k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, a to kvůli nedostatečně zdůvodněný propočet výše odměny a také nárok na smluvní pokutu. Kořeny sporu sahají až do devadesátých let.

Na rozhodnutí Nejvyššího soudu čekali účastníci sporu déle než tři roky. Podle databáze InfoSoud sice verdikt padl již před několika dny, výrok a hlavní body odůvodnění však soudci zveřejnili až v pátek. ČSSD chce dál jednat s Altnerovými dědici. Peníze na úhradu dluhu máme, ujistila Přečíst článek › Nejvyšší soud vyhověl dovolání, které podala ČSSD. Ve svém rozhodnutí totiž zrušil část rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, který o případu rozhodoval v první instanci již v roce 2004, a také část rozsudku odvolacího Městského soudu v Praze z roku 2016. Podle zrušeného rozsudku měla ČSSD vyplatit Altnerovým dědicům přes 300 milionů korun. Strana opakovaně tvrdila, že potřebné peníze má zajištěné a vyplacení této částky by ustála. Spor o stovky milionů Pravomocné rozhodnutí ve sporu padlo na konci března 2016, kdy Pražský městský soud přiznal Altnerovi peníze za to, že ČSSD od roku 1996 zastupoval ve sporu o vlastnictví pražského Lidového domu. Podle rozsudku mu ČSSD měla zaplatit 18,5 milionu korun, hlavní část celkové nárokované sumy pak tvořila smluvní pokuta, která za 5734 dní od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů korun. Ve stejném roce ale strana úspěšně požádala Nejvyšší soud o odklad vykonatelnosti verdiktu. Altner zemřel v listopadu 2016, ve sporu tak nyní pokračují jeho potomci Patrik a Veronika. V období mezi rozsudkem Pražského městského soudu a odkladem vykonatelnosti, o kterém rozhodl NS, byl verdikt pravomocný a vykonatelný. ČSSD přesto odmítala Altnerovi peníze poslat. Odůvodňovala to obavou, že v případě úspěchu u NS už by peníze od bývalého advokáta nikdy nedostala zpět. Uspokojovala proto jen Altnerovy věřitele, kteří se jí hlásili. ČSSD nabídla Altnerovým dědicům mimosoudní vyrovnání. Nejstarší syn odmítl Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce