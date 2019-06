„Shodli jsme se, že dále rozpracujeme možnost zřízení státního fondu a regulaci poplatků stávajících fondů,“ řekla předsedkyně komise Danuše Nerudová.

Podle ministerstva totiž současné spoření není příliš výnosné. Ziskovost penzijních společností je prý totiž vyšší než čistý výnos jejich klientů. „Návrh proto počítá s tím, že státní fond by měl být nízkopoplatkový, což přirozeně zvýší čistý výnos úspor klientů a jejich celkovou výši ve stáří,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Závislost na státu

Opozice se ovšem vůči tomuto návrhu staví skepticky. „Ještě více by prohloubil závislost seniorů na příjmech od státu,“ míní poslanec Jan Bauer (ODS). Naopak má podporu Pirátů, kteří svůj návrh fondu představili již před měsícem. Fond by podle nich měla řídit Česká národní banka a výnosy by měly pokrýt inflaci.

Komise kromě toho jednala také o tom, že by se změnila forma vyplácení státních příspěvků na spoření a že by lidé měli být pravidelně informováni o očekávané výši svého státního důchodu.