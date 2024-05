Ministr financí Zbyněk Stanjura chce rozhodnout o zavedení spotřební daně na tiché víno ještě v květnu. V otázce ano, či ne se však dál rozcházejí koaliční partneři i poslanci a senátoři jednotlivých vládních stran. Ministr zemědělství Marek Výborný aktuálně přiznal, že věc se na vládě nikam neposunula. Vinaři zdanění jednotně odmítají a stupňují kampaň odporu.

Ministr zemědělství Marek Výborný na veřejném setkání s vinaři ve Velkých Bílovicích, největší vinařské obci České republiky | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Neustále se vracející kocovina. To je pro premiéra Petra Fialu (ODS) téma možného zavedení spotřební daně na tiché víno. Loni Deníku řekl, že debatu nechce znovu otevírat poté, co daň neprošla do konsolidačního vládního balíčku. Ale po veřejném nátlaku mu nic jiného nezbývalo. Prapor za něj drží ministr financí Zbyněk Stanjura, který má ostatně daňovou problematiku v gesci.

Stanjura chce rozhodnutí vlády ještě v květnu a daň s účinností nejlépe od ledna příštího roku. „Nebráním se politické debatě o výši sazby, ale udržovat v době úspor daňovou výjimku u alkoholu podle mě není obhajitelné. Navíc tím z rozpočtu dotujeme hlavně zahraniční výrobce,“ uvedl na síti X.

Naopak moravští a čeští vinaři křičí proti jako jeden muž. „Patnáct evropských vinařských zemí nemá zavedenou spotřební daň na tichá vína. Ztratíme konkurenceschopnost. Spotřební daň ve výsledku nezaplatí vinaři, ale spotřebitel z Česka,“ zopakoval argumenty prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

Aktuálně z více než 600 oslovených menších i větších vinařů a vinařství jich přes 96 procent podporuje zachování nulové spotřební daně. Ta nyní platí pouze u šumivých vín. „Jak se mohlo z takové prkotiny, která nebude mít významný dopad na státní rozpočet, stát tak třaskavé téma?" zeptal se vinař Pavel Košulič.

Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) už je debata nějakou dobu vyloženě politická a o konkrétní dopady a výnosy spotřební daně u mnoha politiků a v mediálním prostoru nejde. „Ze spotřební daně na víno se stal symbol konsolidačního balíčku, negativní nálepka, kterou teď chtějí odlepit. Od začátku jsem proti, věcně. Ale věcné argumenty už teď málokdo poslouchá,“ prohlásil Grolich s tím, že vládní návrh zatím neexistuje, a tak to má podle něj i skončit.

Hazard s vinaři

Téma však věcně nerozlouskla ani meziresortní pracovní skupina. „Výsledkem pracovní skupiny nebyla dohoda. Ne vždy se to podaří. Jednotlivé návrhy (včetně vinařů) jsem v mašličkách předal úřadu ministerstva financí, pod který daňové otázky spadají,“ připomněl ministr zemědělství Výborný na úterním veřejném setkání s vinaři ve Velkých Bílovicích, největší vinařské obci České republiky.

Vinaři mají v koalici díky lidovcům podle všeho dál opatrnou podporu. „S ohledem na nedávné škody kvůli mrazům považuji pokračování debaty o zavedení spotřební daně za hazard s celým vinařským sektorem,“ zdůraznil v úterý ministr Výborný.

Podle něj po posledním jednání vlády prohlásili premiér Fiala i ministr financí Stanjura, že ve věci se nic nezměnilo. „Nejhorší, co se může stát, že debatu povedeme ještě dalšího půl roku,“ zmínil Výborný.

Sazba 1 ku 1?

Zdanění tichého vína naopak podpoří TOP 09, jak sdělil Deníku její místopředseda Matěj Ondřej Havel. „Jde o krok, který je v souladu s dlouhodobým záměrem naší strany snižovat podíl přímých daní, které v podstatě zdaňují výkon, ve prospěch navýšení daní nepřímých, které zdaňují spotřebu. Bylo by dlouhodobě neobhajitelné, aby byl jeden druh alkoholu osvobozený od spotřební daně, zatímco jiné ne,“ vysvětlil postoj TOP 09.

Piráti mluví podobnou řečí, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chce spravedlivý systém. „Debata o zdanění tichého vína je pro nás debatou především o narovnání podmínek s dalšími druhy alkoholických nápojů, které jsou také vyráběny u nás a jsou zatíženy spotřební daní, a nevidím důvod pro nesystémovou výjimku u tichého vína. Souhlasíme ale s tím, že je potřeba hledat shodu v koalici,“ pověděl Deníku.

Jasno má i u podoby zdanění. „My prosazujeme variantu, kde bude základní sazba daně odpovídat sazbě šumivého vína 1 ku 1 (tedy 23,40 koruny/litr - pozn. redakce). Obecně by měla spotřební daň odrážet skutečný obsah alkoholu ve vyrobeném produktu, nikoli to, jestli jde o pivo nebo víno nebo třeba cider. Podporujeme také rozdělení sazeb na tichá vína pro malé a velké výrobce a zachování osvobození u výroby pro domácí spotřebu. Návrh musí být zároveň připraven tak, aby změny nezpůsobily tuzemským vinařům zbytečně nadměrnou administrativní nebo finanční zátěž,“ popsal ministr za Piráty.

Administrativní náklady překryjí výnos

Dle zjištění Deníku zavedení spotřební daně odmítá řada poslanců a senátorů z vinařské jižní Moravy nehledě na politickou příslušnost. Mimo jiné i ze STAN, kde panuje také rozkol, nebo TOP 09. „Podporuji vinaře,“ konstatoval senátor za Znojemsko Tomáš Třetina (TOP09), který tak nesouhlasí s vedením strany.

Alena Schillerová z opozičního ANO se staví za vinaře. „Plán ministra Stanjury by výrazně poškodil konkurenceschopnost českých vinařů, vytvořil by nerovné podmínky a pokřivil by trh. Zavedení této daně nejen ohrozí mnoho malých rodinných vinařství, ale také omezí turistický ruch a způsobí trvalé změny v moravské krajině. Navíc zavedení daně s sebou nese vysoké administrativní náklady, čímž by celkový přínos z daně byl relativně malý,“ sdělila.

Shodla se například se senátorem Rostislavem Koštialem z jihomoravského Mikulova (ODS a TOP 09), který je zásadně proti dani, na potřebě diskuze na evropském poli ohledně sjednocení výše spotřební daně ve vinařských zemích EU. Dle zjištění Deníku však něco takového v Bruselu zatím vůbec není na pořadu dne. Byť moravští vinaři Evropskou komisi oslovili otevřeným dopisem a poté je následovali evropští kolegové s cílem řešit vinařské problémy v evropském kontextu.

Někdejší návrh NERV uváděl, že nová spotřební daň by vynesla čtyři miliardy korun, podle dalších odhadů téměř o polovinu méně. Podle vinařů by byly dopady kontraproduktivní. „Přesnější odhad očekávaných příjmů do státního rozpočtu bude ministerstvo financí schopné spočítat až podle konkrétního rozhodnutí,“ sdělil mluvčí resortu Ondřej Macura.