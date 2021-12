Společnost Slide, ve které má poloviční podíl kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), nezveřejňuje ve Sbírce listin podle zjištění Radiožurnálu aktuální účetní závěrky. Podle představitelů protikorupčních organizací tím firma porušuje zákon. Blažek tvrdí, že podle jeho účetní dokumenty v obchodním rejstříku jsou. Poslední zveřejněná závěrka firmy je z roku 2015, uvedl dnes Radiožurnál.

Kandidát ODS na funkci ministra spravedlnosti Pavel Blažek po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem 1. prosince 2021 na zámku v Lánech na Kladensku | Foto: ČTK

"Společnost proto porušuje zejména zákon o účetnictví a dále zákon o veřejných rejstřících," uvedl ředitel protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer. Firmě za to může hrozit i pokuta. Podle ředitele protikorupční organizace Oživení Marka Zelenky rejstříkový soud má právo uložit společnosti až stotisícovou pokutu, pokud po výzvě nepředloží listinu chybějící ve Sbírce listin. Hrozí za to i pokuta až do výše tří procent aktiv společnosti od finančního úřadu, uvedl Zelenka. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Michal Pleskot uvedl, že krajním postihem za nezveřejňování účetních závěrek může být likvidace firmy.