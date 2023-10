Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR v pátek potvrdila výskyt sršně asijské. Ta se specializuje na lov včel medonosných, které před ní nemají téměř ochranu. Podle včelařů by to mohlo znamenat drastické hospodářské škody. Problémy s dalšími invazními druhy bude řešit nově založená platforma vědců napříč obory.

Sršeň asijská | Foto: Shutterstock

Sršeň asijská se objevila v Plzni. „Dostali jsme zprávu, že na jednom místě v Plzni poletují velké sršně. Zaslané fotografie svědčily o tom, že se pravděpodobně jedná o sršeň asijskou. Vyrazili jsme na místo a ověřili, že jde skutečně o tento invazní druh. Nyní se pokusíme najít hnízdo, kontaktujeme hasiče, kteří by je měli zlikvidovat, a budeme informovat místní úřad a veřejnost,“ popsal tajemník odborné skupiny pro invazní a nepůvodní druhy Tomáš Görner.

Sršeň asijská

Na kořist číhá u úlů jako vrtulník

Včelařům se naplňují černé scénáře. Ačkoli se asijský druh v Česku dosud nevyskytoval, v zahraničí už stačil nadělat obrovské škody. „Je to predátor, který likviduje včely v obrovských množstvích. Pokud by se objevil v Česku, mohlo by to znamenat katastrofu,“ uvedla před časem pro Deník předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

Zdroj: Youtube

Sršeň asijská napadá včely u jejich vlastních úlů. Na kořist číhá ve vzduchu jako vrtulník. Tuzemské včely se zatím neumí účinně bránit. Asijské včely medonosné si v průběhu evoluce vyvinuly speciální styl klikatého letu, a pro sršeň je proto obtížnější je chytit. Evropské včely ale letí zpět do kolonie přímo, a jsou proto snadnou kořistí.

Zahraniční studie potvrdily, že asijské sršně dokážou denně spořádat tisíce včel z jednoho úlu, včela medonosná tvoří až 85 procent jejich jídelníčku. Podle agentury je nyní nutné zabránit jejímu dalšímu šíření. „Je důležité, aby byla podezření na její výskyt hlášena AOPK ČR, která je ověří, případně dále zajistí ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem likvidaci hnízd. Včelařská komunita, které se výskyt sršně asijské dotkne nejcitelněji, již byla informována,“ uvedla agentura.

Proti predátorům se musí přitvrdit

Zabijácká sršeň je ale jen jedním z mnoha invazních druhů, které v Česku ničí původní biodiverzitu. V září se konalo pod záštitou Akademie věd ČR setkání vědců napříč různými obory a vznikla platforma, která chce řešit problematiku společně a v širším kontextu.

„Invaze jsou problémem, jenž se dotýká mnoha sektorů, proto jeho řešení vyžaduje úzkou spolupráci všech zúčastněných. Taková platforma u nás dosud chyběla,“ přiblížil Petr Pyšek z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Pouze na vědecké kruhy se ale pozornost platformy neomezuje. Vědci chtějí zapojit i nadšence z laické veřejnosti a především děti a mládež.

„Zaměříme se na zvýšení informovanosti veřejnosti o tom, které druhy jsou u nás nepůvodní, co způsobují a jaké jsou možnosti sledování jejich výskytu, omezování a likvidace. Předávání informací nejmladším generacím je klíčovým předpokladem řešení problémů, které u nás invazní druhy působí,“ dodala Kateřina Berchová Bímová z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.