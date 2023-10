Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v pátek potvrdila výskyt sršně asijské v Česku. Ta se specializuje se na lov včel medonosných, které před ní téměř nemají ochranu. Podle odborníků je teď nutné najít její hnízda a zabránit tak jarnímu rozmnožení.

Sršeň asijská. | Foto: Shutterstock

Nevítaného hmyzího návštěvníka nedávno objevili na západě Čech. „Dostali jsme zprávu, že na jednom místě v Plzni poletují velké sršně, zaslané fotografie svědčily o tom, že se pravděpodobně jedná o sršeň asijskou, latinsky Vespa velutina. Vyrazili jsme na místo a ověřili, že jde skutečně o tento invazní druh,“ potvrdil tajemník odborné skupiny pro invazní a nepůvodní druhy Tomáš Görner.

Nyní se specialisté pokusí najít hnízdo sršně. „Kontaktujeme hasiče, kteří by je měli zlikvidovat, a budeme informovat místní úřad a veřejnost,“ doplnil Görner.

Sršeň asijská. Co je důležité vědět:



* Jak sršeň loví kořist

* Jak se připravit na boj o jaro

* Sežerou miliony včel, ruší kvůli nim trhy

Na kořist číhá u úlů jako vrtulník

Včelařům se naplňují černé scénáře. Ačkoli se dosud asijský druh u nás nevyskytoval, v zahraničí už stačil nadělat obrovské škody. „Je to predátor, který likviduje včely v obrovských množstvích. Pokud by se objevila v Česku, mohlo by to znamenat hospodářskou katastrofu,“ uvedla před časem pro Deník předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machová.

Černé scénáře se naplnily. Do Česka už dorazila sršeň zabiják

Sršeň asijská napadá včely u jejich vlastních úlů. Na kořist číhá ve vzduchu, kde je schopná zůstat stát jako vrtulník. A tuzemské včely se zatím neumí účinně bránit. Asijským včelám medonosným pomohla evoluce, vyvinuly si speciální styl klikatého letu a pro predátora je obtížnější je chytit.

Evropské včely ale letí zpět do kolonie přímo a jsou snadnou kořistí. Podle Asociace ochrany přírody a krajiny České republiky je nyní nutné zabránit jejímu dalšímu šíření. „Je důležité, aby byla podezření na její výskyt hlášena agentuře, která je ověří, případně dále zajistí ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem likvidaci hnízd,“ uvedli její zástupci.

Zdroj: Youtube

Čas na boj o jaro

Výskyt asijské sršně a obranu proti ní zkoumá evropský projekt Erasmus+, do kterého jsou zapojení i včelaři z Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Podle jejího člena Petra Texla teď obrana úlů spočívá především v mapování výskytu sršní a zabránění jejich dalšímu šíření.

„Včely se teď chystají na zimu, stahují se do úlů. Zároveň sršně na podzim už nekonzumují tolik masa. Teď už by tedy škody nemusely být velké. Nicméně je potřeba nyní co nejvíc vylepšit podmínky pro jaro. To znamená, najít a zlikvidovat hnízda těch sršní,“ vysvětlil.

Sršeň asijská v ČR: Její hnízda je nutné zlikvidovat do jara, zdůrazňuje včelař

V jednom hnízdě totiž teď podle něj může vyrůstat populace tří až pěti set královen, které by se na jaře šířily dál a zakládaly vlastní kolonie. Podmínky navíc mají v Česku, stejně jako ve zbytku Evropy, výborné. „V naší krajině najdou dostatek masa – tedy včel. Máme pro ně i dobré klima,“ upozornil Texl.

Sežerou miliony včel, ruší kvůli nim trhy

S invazí predátora už delší dobu bojují jiné evropské státy. Vyskytuje v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Belgii, Nizozemsku, Velké Británii a Švýcarsku. Projekt, na kterém se podílejí i čeští včelaři, sledoval a sbíral data z Francie. Dokládají, jak devastující je jejich působení pro ostatní hmyz.

„Jedna kolonie zkonzumuje v průměru milion jedinců hmyzu za sezónu,“ uvádějí výzkumníci projektu ve své studii. Udávají, že až pětaosmdesát procent zlikvidovaného hmyzu tvoří právě včela medonosná.

Sršeň asijská.Zdroj: Shutterstock

Ve Francii studie prokázaly, že sršeň asijská se živí kromě hmyzu i mrtvolami savců a ptáků. „Co víme od našich francouzských kolegů, v některých městech se proto rušily i rybí trhy, aby se jim podmínky ještě nepřilepšovaly,“ doplnil Texl.

V některých francouzských oblastech, například okolí Lyonu nebo Bordeaux, měli včelaři i tak velké ztráty. „Ekonomických údajů je málo, ale objevují se informace, že sršeň tam zlikvidovala až polovinu chovů,“ dodal Texl.