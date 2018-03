STAN a TOP 09 zřejmě půjdou do komunálních voleb v Praze společně

Přestože to ani jedna ze stran ještě oficiálně nepotvrdila, zítřejší společná tisková konference mnohé naznačuje. Stejně tak jako hlasy ze zákulisí. TOP 09 a STAN by měly jít do komunálních voleb v Praze společně.

Krajský výbor TOP 09 dnes odhlasoval společný postup se Starosty a nezávislými. Kdo by byl lídrem kandidátky, není zatím jasné. V případě TOP 09 se v kuloárech hovořilo o předsedovi strany a europoslanci Jiřím Pospíšilovi. Strany by měly v následujících týdnech svým stranickým orgánům představit základní volební témata a jejich garanty. ČTĚTE TAKÉ: TOP 09 nově povede Jiří Pospíšil, nahradí Kalouska V zastupitelstvu hlavního města je TOP 09 v opozici. STAN je naopak v rámci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) ve vedení města a vládne v Praze společně s ANO a ČSSD. STAN má dva zastupitele, TOP 09 jich měla původně 16, část z nich ale stranu opustila včetně bývalého primátora Tomáše Hudečka. ČTĚTE TAKÉ: Předsedou pražské TOP 09 se stal místostarosta Prahy 11 Lepš Nejzazší termín letošních komunálních voleb je 5. a 6. října. Senátní volby by mohly být o týden či dva později, tedy ve stejných dnech, v jakých se uskutečnily před šesti lety.

Autor: Redakce