Hnutí STAN navrhne do funkce ministra školství dosavadního ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka a na jeho místo nynějšího náměstka ministra zahraničí Martina Dvořáka. Nominace předsednictva potvrdil na dnešním on-line jednání celostátní výbor STAN, informovalo hnutí v tiskové zprávě. Bek má v čele ministerstva školství nahradit Vladimíra Balaše, který ohlásil minulý týden rezignaci ze zdravotních důvodů. Návrhy kandidátů obdrží od STAN premiér Petr Fiala (ODS).

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek | Foto: Profimedia

Bek se pravděpodobně stane třetím ministrem školství v nynější koaliční vládě Petra Fialy (ODS). Balaše vyslalo hnutí STAN do čela ministerstva loni v červenci. Nahradil Petra Gazdíka (STAN), který odstoupil kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z pražské korupční kauzy Dozimetr. Balaš požádal o uvolnění z funkce kvůli dlouhodobým zdravotním problémům po prodělání covidu-19. Poslanecký mandát si zatím ponechá.

Bek (59) je zároveň senátorem, dříve působil v pozici rektora brněnské Masarykovy univerzity. Dvořák (66) byl v minulosti primátorem Hradce Králové, generálním konzulem v New Yorku či velvyslancem v Kuvajtu.

České školství zatuhlo. Rozhýbat ho má bývalý rektor Mikuláš Bek

Fiala minulý týden uvedl, že další kroky učiní poté, co od předsedy STAN Víta Rakušana nominace obdrží. Na návrh ministerského předsedy jmenuje členy vlády a případně je pověřuje řízením ministerstev hlava státu, přijímá také demise. Prezident Petr Pavel bude jednat s Fialou o obměně kabinetu v úterý 2. května.

Rakušan ocenil mimo jiné to, že školství pod Balašovým vedením zvládlo uprchlickou vlnu z Ukrajiny. „Předložil do Sněmovny zákon, který po desetiletích slibů garantuje na platy učitelů 130 procent průměrné mzdy, a dokázal zajistit prostředky i na navýšení platů nepedagogických pracovníků. Posunul projekt revize rámcových vzdělávacích programů, tedy tolik potřebné reformy českého vzdělávání. Za to mu patří obrovský respekt a dík,“ uvedl Rakušan.

Bek sdělil, že k jeho prioritám bude patřit dostupnost základních a středních škol. Dvořák chce navázat na Bekovu práci jako ministra pro evropské záležitosti. „Úspěch českého předsednictví je obrovskou zásluhou mimo jiné Mikuláše Beka, který se svým týmem dokázal, že Česko může být v unii slyšet,“ uvedl nynější náměstek ministra zahraničí.