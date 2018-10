STAN bude mít senátorku na Třebíčsku. Hana Žáková tam drtivě zvítězila

Dosčítáno. V senátním obvodě 53 Třebíč zvítězila s velkým náskokem Hana Žáková (za STAN). Získala 77,46% hlasů. Miroslav Michálek (za ANO 2011) obdržel 22,53% hlasů. Účast v druhém kole byla na Třebíčsku 18,90% voličů. Žáková nahradí na senátorském postu odcházejícího Františka Bublana (za ČSSD).

Senátorka za Třebíčsko Hana Žáková.Foto: Archiv STAN

„Výsledek přijímám s velkou pokorou. Je to krásný pocit. Chci poděkovat voličům za důvěru, dále svému týmu. A také novinářům, že byli opět i v druhém kole korektní. A v neposlední řadě soupeři panu Michálkovi, že i z jeho strany šlo o korektní kampaň,“ shrnula úvodní pocity budoucí senátorka, nyní stále ještě starostka Koněšína Hana Žáková.



Našly se vesnice, kde brala dokonce 100 % hlasů - například v Hroznatíně, Chotěbudicích, Kozanech či Přeckově. Žáková byla úspěšnější i ve městech na Třebíčsku. Miroslav Michálek ji předčil pouze v minimu obcí, stalo se tak například v Biskupicích, tam získal bezmála 70%.



„Chtěl bych paní Žákové poblahopřát. Výsledek hodnotím jako drtivou porážku. Na druhou stranu pro mě jako pro člověka dosud politikou nedotčeného jde o cennou zkušenost. Vlastně jsem do toho letos skočil rovnýma nohama, kdežto paní Žáková je už dlouhodobě známá především díky činnosti v mikroregionu, kde jsou desítky obcí,“ zhodnotil výsledek druhého kola senátních voleb třebíčský notář Miroslav Michálek. A jako velké pozitivum vnímá, že se mu podařilo dostat se do druhého kola.