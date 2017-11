STAN jde proti Vondráčkovi. Do čela Sněmovny podpoří jeho konkurenta

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dá hlas při volbě do funkce předsedy Poslanecké sněmovny kandidátovi, který se bude o funkci ucházet proti adeptovi hnutí ANO Radku Vondráčkovi. Post chce kromě ANO získat ještě ODS pro svého předsedu Petra Fialu.

V popředí zleva PETR GAZDÍK, JAN FARSKÝ, VÍT RAKUŠAN. Volební štáb STANFoto: ČTK

S ohledem na to, že se žádná strana nehlásí k tomu, aby vedla mandátový a imunitní výbor, navrhují Starostové, že by se funkce mohl ujmout šéf hnutí Petr Gazdík. Představitelé STAN to řekli novinářům po dnešním jednání poslaneckého klubu.

Představitelé hnutí ANO minulý týden řekli, že o vedení mandátového a imunitního výboru neprojevila žádná strana zájem. "Práce se nebojíme, pokud by byla chuť, my máme výborného předsedu, který by to zvládl, a to je Petr Gazdík, který může stát bezproblémově předsedou mandátového a imunitního výboru," řekl předseda poslanců STAN Jan Farský. Původním plánem STAN bylo získat předsednictví ve výboru pro veřejnou správu.

Starostové by podle aktuálního návrhu neměli v mandátovém výboru, který by mohl mimo jiné opakovaně projednávat vydání šéfa ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, neměli mít svého zástupce. Přišli proto také s myšlenkou, aby se počet poslanců zastoupených ve výboru zvedl z 15 na 19.

STAN přišel také s návrhem na změny v počtech členů dalších výborů, přičemž v některých by počet poslanců klesl a v dalších stoupl. Podle současného návrhu by Starostové chyběli v deseti ze 17 výborů.

"Tedy více než čtvrt milionu voličů by nemělo zastoupení. Tento návrh dokonce celkově snižuje počet členů výborů, a přesto znamená, že Starostové by měli zastoupení ve 14 ze 17 výborů, což by bylo blíže tomu, jak dopadly volby," uvedl Farský.