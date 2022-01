Hnutí STAN vrátí všechny dary od firem od voleb. Porušení zákona ale odmítá

ČTK

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vrátí všechny dary od právnických osob, které dostalo od loňských sněmovních voleb do dneška, celkem 3,42 milionu korun. Novinářům to dnes řekl předseda STAN Vít Rakušan. Hnutí podle něj přijetím darů neporušilo žádný zákon, ale na dnešním jednání vedení dospělo k závěru, že to nestačí. Dary plánuje vládní hnutí přijímat jen od fyzických osob, než se případně změní zákon o financování stran.

Lídr STAN a ministr vnitra Vít Rakušan | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Média v posledních týdnech upozorňovala na to, že hnutí STAN dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Další údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem. Rakušan dnes řekl, že financování STAN není v rozporu se zákonem, což lze dokázat. Vydejte Babiše ke stíhání, doporučil výbor. Stejně rozhodl i o Svobodovi "Byli jsme přesvědčeni, že zákonnost postupu je dostatečným kritériem, ukázalo se, že to v tomto případě nestačí," uvedl. STAN podle něj zohlední postoj veřejnosti, aby nepoškozoval pověst vlády. "Žádné peníze nestojí za to, abychom riskovali důvěru lidí," dodal. Farského stáž v USA Starostové budou v tomto týdnu jednat s koaličními Piráty také o odjezdu poslance Jana Farského (STAN) na dlouhodobou studijní stáž do Spojených států., dnes věc proberou předsedové vládní pětikoalice. Poslanec a místopředseda hnutí STAN před týdnem oznámil, že bude půl roku na stáži na univerzitě v americkém Oregonu, protože Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a slíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová sněmovní hlasování. To dnes Rakušan zopakoval. Funkce bez odměny. Svaz jmenoval Davida Ratha pacientským ombudsmanem Zejména opoziční politici obviňovali Farského mimo jiné z pohrdání voliči, i podle některých představitelů vládních stran bylo Farského rozhodnutí špatné. Odjezd Farského je podvodem na voličích, který činí vládní hnutí Starostů málo důvěryhodným, řekl prezident Miloš Zeman v neděli na Frekvenci 1. Rakušan už dříve řekl, že z rozhodnutí Farského radost nemá. Doufá v to, že po návratu Farský dokáže ukázat voličům, že jeho studium mělo smysl. Se stipendijní cestou podle dřívějších informací souhlasil premiér Petr Fiala (ODS).