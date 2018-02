STAN se shodlo na programu s ANO. Odmítá ale trestně stíhaného Babiše

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) našlo na dnešní schůzce s hnutím ANO programové shody. Trvá ale nepřekročitelná podmínka Starostů pro případnou podporu vlády, že v kabinetu nebude žádná trestně stíhaná osoba. Oznámil to předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský, podle něhož ANO trvá na svém stíhaném předsedovi Andreji Babišovi jako na jediném kandidátovi na premiéra, a to i za cenu, že by se vláda musela opírat o podporu extremistických stran.

Farský uvedl, že Starostové si stanovili tři nepřekročitelné podmínky, za kterých by mohl jejich šestičlenný poslanecký klub vládu podpořit. "Je to prozápadní směřování (země), neopírat se o extremisty ani v Poslanecké sněmovně, ani ve vládě a aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba," řekl. ČTĚTE TAKÉ: STAN hodlá jednat s ANO o vládě. Chceme zabránit SPD a KSČM v účasti, tvrdí Upozornil, že podmínka neúčasti trestně stíhaných ve vládě není namířena osobně proti Babišovi, ale je vedena obavou z možných zásahů vlády do policie a státního zastupitelství, které se trestním řízením zabývají. Podle Farského navíc nelze mluvit o nesmyslných požadavcích. "Na západ od nás se odstupuje za to, když někdo zalže v médiích nebo opíše kousek své odborné práce. My tím, že by ve vládě byla trestně stíhaná osoba, se dostáváme někam na východ, a to je podle mě špatně," řekl. ČTĚTE TAKÉ: Prověřte dotace z EU pro výzkumná centra, žádá Babiš Babiš byl obviněn z podvodu v souvislosti s financováním farmy Čapí hnízdo. Obvinění považuje za účelové a politicky motivované. ANO ho označilo za svého jediného kandidáta na premiéra. Farský po schůzce také řekl, že s hnutím ANO našli jisté shody v programové oblasti. Chtějí spolupracovat při zvyšování platů ve školství, při prosazování insolvenčního zákona nebo v řešení situace s nedostatkem bytů. Shodují se také na pevném zakotvení Česka v Evropské unii a v NATO. Podle Farského obě hnutí také nesouhlasí s návrhem zákona o referendu, jak ho předložila SPD, vadí jim zejména možnost hlasování o vystoupení z EU. ČTĚTE TAKÉ: Fischer chce do Senátu za Prahu 12. Opřel se do Zemana, Babiše a Okamury

Autor: ČTK