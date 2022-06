„Pro to, abych odstoupil z funkce ministra vnitra, není jediný důvod. Práci policie nemůžu ani nesmím ovlivňovat. Důkazem je, že policie koná. Každý to vidí,“ uvedl Rakušan na twitteru.

Hlubuček je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP). Dnes rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. Už ve středu po výzvě vedení strany rezignoval na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Hnutí STAN mu pozastavilo členství. Hlubuček se vzdal také členství v dozorčí radě DPP.

Hlubuček končí v dalších funkcích. Rezignoval i na funkci náměstka primátora

Babiš se zatím na twitteru omezil na výrok „STAN je organizovaný zločin.“ Proti tomu se ohradil Rakušan, podle kterého STAN na rozdíl od ANO vlastní problémy řeší. “Nevoláme, že jde o kampaň, ani nemusíme upravovat vlastní stanovy abychom někoho udrželi u vesla,“ napsal. Zmínil kauzy Čapí hnízdo či nedávno v korupční kauze odsouzeného bývalého politika ANO Jiřího Švachulu.

Proti slovům Babiše se musím ohradit. Na rozdíl od ANO vlastní problémy řešíme. Nevoláme, že jde o kampaň, ani nemusíme upravovat vlastní stanovy abychom někoho udrželi u vesla.

Běžte si, pane předsedo, o organizovaném zločinu popovídat s odsouzeným Švachulou nebo na Čapí hnízdo. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 16, 2022

„Vít Rakušan nemůže být důvěryhodným ministrem a jeho reforma policie bude mít jistou pachuť,“ uvedl člen sněmovního bezpečnostního výboru Robert Králíček (ANO). „Další kauza STAN je problém nejen pro Víta Rakušana, ale pro celou vládu. Vzniká oprávněné podezření, že odvolaní policejního prezidenta a další jeho rychlé personální rošády mohly mít jiný důvod než zlepšit práci policie. Nastal čas, aby ministr vnitra odstoupil!“ poznamenal místopředseda bezpečnostního výboru Jiří Mašek (ANO).

Podle Okamury primátor Zdeněk Hřib (Piráti) neřídí pražský magistrát, „když se tam zřejmě kradou miliony za bílého dne.“ „Vládní politicko-podnikatelský projekt STAN ministra Víta Rakušana, který podle mého názoru spíše připomíná mafii, tak má další obrovský skandál,“ uvedl na facebooku.

Kauzy Polčáka a Farského

Připomněl i další kauzy týkající se členů STAN, například europoslance a advokáta Stanislava Polčáka, který byl kritizován za informace o odměně za prosazení zákona o odškodnění lidí z okolí Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 explodovaly muniční sklady, nebo Jana Farského, který se stal terčem kritiky poté, co 10. ledna oznámil záměr odjet na více než půlroční stáž na univerzitě v americkém Oregonu, kterou podpořila Fulbrightova komise. Nakonec se vzdal poslaneckého mandátu.

„Tolik skandálů za půl roku neměla dosud žádná jiná politická strana. A premiér Petr Fiala (ODS) ke svému koaličnímu partnerovi stále mlčí, strká hlavu do písku a tyto záležitosti toleruje,“ dodal Okamura.

Velká razie: Hřib vyzval Hlubučka k rezignaci, náměstek prý čelí obvinění

„Dosavadní kauzy STAN byly okresním přeborem na úrovni kapesních zlodějů. To, co se odehrává na pražském magistrátu a ve Středočeském kraji, je liga mistrů organizovaného zločinu. Úplatky, drogy, konspirace, vysoká politika… a to je zřejmě jen začátek,“ napsal na twitteru první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili ve středu kvůli hospodaření DPP 11 lidí. Mezi obviněnými je podle médií vedle Hlubučka také podnikatel Michal Redl. Oba jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině a Redl čelí i podezření z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Mezi podezřelými je rovněž lobbista Pavel Dovhomilja, náměstek dopravního podniku Matej Augustín i další lidé z nejužšího managementu DPP, vyplývá z neoficiálních informací médií.