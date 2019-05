Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) dnes předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) svou rezignaci. Při jednání kabinetu to sdělil Babiš. Předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček podle dřívějších vyjádření očekává, že předseda vlády na dnešní schůzce v Lánech předá rezignační dopis prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlava státu se minulý týden odmítla ke Staňkovu rozhodnutí vyjádřit, dokud se s ním 28. května nesejde.

"Ano, předal mi (Staněk) demisi na vládě. Předpokládám, že už je na Hradě. Jde to obvyklou protokolární cestou," uvedl Babiš po jednání vlády. Se Zemanem se dnes premiér uvidí na pravidelné měsíční schůzce. "Budeme probírat vše, co se stalo od našeho posledního setkání," řekl. Kromě ministerstva kultury by to měly být například rozpočet a evropská politika.