„Chceme bojovat za sociálnější Evropu, v níž budeme chránit především zájmy zaměstnanců, studentů, rozvíjet veřejné služby,“ říká trojka kandidátky Radek Hlaváček. Hovoří také o snaze ztrojnásobit rozpočet na studentské výměny v programu Erasmus: „Bylo by správné, aby si výjezd mohli dovolit nemajetnější i méně excelentní žáci, protože právě je může pobyt v zahraničí posunout dál.“

Jenže všechna tato témata zanikají ve světle aféry kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), který odvolal šéfy Národní galerie Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zdůvodnil to především nehospodárností, takže na oba podal i trestní oznámení. Exředitelé jeho nařčení odmítli, navíc se za ně postavily desítky umělců.

„Ministerstvo kultury muzeu vyčítá, že v roce 2009, kdy jsem ve funkci vůbec nebyl, při vyhlášení veřejné zakázky na studii SEFO porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek z roku 2016. Co k tomu dodat?“ ptá se třeba Soukup.

Staněk na kobereček

Místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček včera novinářům řekl, že Staněk by měl své rozhodnutí vysvětlit členům grémia, možná už tento čtvrtek. „Než uděláme závěr, chtěl bych slyšet důvody, které pana ministra vedly k těmto krokům.“ Zároveň bude hovořit s čínským velvyslancem o zákazu vystoupení českých uměleckých těles nesoucích v názvu slovo Praha v Číně.

„Chci si ověřit, jak to bylo s údajným zákazem vystoupení Pražské komorní filharmonie. Bylo by nešťastné, pokud by kulturní obec měla být omezována kvůli nějakým politickým vyjádřením,“ uvedl Petříček.

Čínský zákaz již dohodnutých koncertů byl reakcí na postoje pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který nedávno navštívil Tchaj-wan a hodlá ze smlouvy o spolupráci obou hlavních měst odstranit formulaci o jedné Číně. „Děkuji členům Pražské komorní filharmonie, kteří odmítli čínskou variaci na komunistickou antichartu a nezřekli se svého města,“ reagoval Hřib na gesto filharmoniků.