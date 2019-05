V druhé polovině letošního roku by podle něj mohly instituce mít nové vedení. Situací kolem ministra kultury se bude dnes odpoledne zabývat i užší vedení ČSSD.

Staněk v polovině dubna odvolal Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení: na Fajta kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP, u ředitelů olomouckého muzea se oznámení týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti.

Staněk i Fajt byli hosty dnešní neveřejné schůze sněmovního podvýboru. Zúčastnit se jí měl také Soukup, ze zdravotních důvodů se však omluvil a byl zastoupen.

Problémové smlouvy Národní galerie

"Shrnul jsem důvody, které mě vedly k rozhodnutí o odvolání obou ředitelů. Znovu jsem odkázal na data, která jsou na webových stránkách ministerstva kultury," řekl Staněk. Upozornil ale i na nové skutečnosti. "Problémy kolem externích právních smluv, které uzavírala Národní galerie v celkové částce asi 6,3 milionu korun, dále některé smlouvy, které jsou uzavírány s podřízeným panem Malátem a jeho prostřednictvím s firmami, ve kterých je zastoupen, a další sérii pochybení, která souvisejí s činností Národní galerie" uvedl ministr.

Staněk uvedl, že s Fajtem záležitosti konzultoval ještě před jeho odvoláním. "Já jsem ho dokonce krátce před odvoláním informoval o tom, že ministerstvo kultury obdrželo podnět od jeho už asi pátého nebo šestého ekonomického ředitele, který sepsal některé podněty," poznamenal. "Pan ředitel mi odpověděl, že pan bývalý ekonomický ředitel je blázen," doplnil Staněk.

Odvolání Fajta obhajoval tím, že po zjištění, že "došlo s největší pravděpodobností k protiprávnímu postupu při uzavření licenční smlouvy", měl povinnost konat. Kontrola v galerii probíhá i nadále.

Naopak veřejnosprávní kontrola v MUO už byla ukončena. Podle Staňka se ukázalo, že vedení nebylo schopno provést projekt za 600 milionů korun tak, aby nemohl být v budoucnu napaden dalšími kontrolními orgány, například Nejvyšším kontrolním úřadem. Jedná se o přípravu stavby Středoevropského fóra v Olomouci (SEFO), které se chystá již více než deset let a vláda na něj uvolnila peníze.

Před vypsáním výběrového řízení na nové ředitele chce Staněk ještě svolat odbornou skupinu. S ní se chce poradit o takovém postupu, který by umožnil zapojit do přípravy řízení co nejširší odbornou českou, ale i zahraniční veřejnost. "Když to všechno dobře půjde, umím si to představit v druhé polovině roku," odpověděl na dotaz, kdy by NGP mohla mít nového ředitele.

Situací kolem ministra kultury se bude dnes zabývat i užší vedení sociální demokracie. Jeho odchod z resortu v souvislosti s odvoláním ředitelů požaduje například petice s více než 6000 signatáři, kritické jsou i opoziční strany.



Piráti: Fajt je odborník, pochybnosti o NGP se ale musí prošetřit

Odvolaný ředitel NGP Fajt je odborník s velkým mezinárodním renomé, pokud ale panují pochybnosti o hospodaření NGP, je třeba je prošetřit. Na dnešní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Stejně jako šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek kritizoval výběr Fajtova dočasného nástupce Ivana Morávka.

Manažeři Agrofertu ve veřejných institucích

Morávek byl v minulosti generálním ředitelem firmy Penam Slovakia z holdingu Agrofert, který v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). "To, že byl (Fajt) ze dne na den odvolán a nahrazen manažerem Agrofertu, nám přijde velmi zvláštní," řekl Ferjenčík. "My jsme obecně velmi skeptičtí k obsazování manažerů Agrofertu do vedoucích funkcí veřejných institucí," dodal. Podobně se vyjádřil i Kalousek. Podle něj výběr Morávka do vedení galerie vzbuzuje pochybnosti o kompetentnosti takového rozhodnutí.

Předseda ODS Petr Fiala považuje situaci za velmi vážnou i proto, že se proti ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) postavila velká část kulturní veřejnosti. Jeho odchod z resortu v souvislosti s odvoláním ředitelů požaduje například petice s více než 6000 signatáři. Staněk podle Fialy nedokázal své kroky vysvětlit odpovídajícím způsobem.

Lidovci kritizovali zejména odvolání ředitele olomouckého muzea Soukupa. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného je postup ministra Staňka netransparentní a vzbuzuje podezření, zda nesouvisí s dřívějším Staňkovým působením jako primátora Olomouce.

Podle hnutí SPD by bylo odvolání Fajta na místě, pokud by se prokázalo, že skutečně uzavíral smlouvy sám se sebou a měl z toho odměny. Předseda hnutí Tomio Okamura nicméně vyzval i k odvolání Staňka, který je podle něj neviditelný a neodvádí práci, jakou by měl, a dostatečně například nepropaguje Českou republiku v zahraničí.

Staněk petentům slíbil rychlé vypsání výběrových řízení

Staněk přislíbil zástupcům petentů, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června bude vypsáno výběrové řízení na ředitele NGP a MUO. Pokud tak Staněk neučiní, petenti jej znovu vyzvou k rezignaci. Novinářům to po hodinovém setkání se Staňkem na ministerstvu kultury řekly zástupkyně petice, která vyjadřuje nesouhlas s odvoláním ředitelů NGP a MUO a kterou podepsalo necelých 500 lidí. Autoři druhé petice, jíž podepsalo na 6 tisíc lidí, chtějí okamžité odvolání Staňka.

"Hovořili jsme s panem ministrem o konkrétních termínech a způsobech dalšího postupu. Bylo řečeno, že do konce května by měla být zřízena odborná rada, která bude řešit otázku výběrového řízení. Do konce června by mělo být vypsané a do konce roku by měli být známi ředitelé obou institucí," řekla ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová. "Ministr se zavázal k tomu, že bude pokračovat v otázce zřizování správních rad, které by stály mezi ním a samotnou institucí a korigovaly podobná řešení do budoucna," doplnila.

Staněk v polovině dubna odvolal Fajta a Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Petenti podle Kottové vyjádřili obavy, že se za stávající nedůvěry kulturní obce vůči ministrovi nebudou chtít relevantní osobnosti účastnit výběrového řízení a nebudou mít zájem být součástí zřizované odborné komise.

Pokud by přislíbené termíny nebyly dodrženy, je podle historičky umění a kritičky Johanky Lomové nutné požadovat Staňkovo odvolání. Petenti podle ní i dnes Staňka k rezignaci vyzvali. "Ministr tento krok odmítl s tím, že on je garantem pozitivních změn, které mohou přijít v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení, respektive zřizováním správních rad," řekla Lomová.

Staňkova rezignace

Se zástupci petentů se Staněk shodl, že je nezbytné co nejrychleji připravit transparentní výběrové řízení. "Je potřeba, aby lidé, kteří budou v komisích, byli důvěryhodní, aby reprezentovali uměleckou sféru, aby tam byli i zahraniční zástupci a podobně. V tom máme shodu," řekl. Souhlasí s nimi i ohledně zřízení správních rad.

Autoři druhé petice s téměř 6 tisíci podpisy chtějí okamžitou Staňkovu rezignaci. Podle nich je současný ministr zdiskreditován, nemá důvěru umělců a není považován za partnera pro jednání. "My s ním vést dialog nechceme, protože mu nevěříme, nemyslíme si, že je kompetentní," řekl novinářům před ministerstvem ředitel centra umění DOX Leoš Válka.