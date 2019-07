Nevyřešilo ji ani prezidentovo rozhodnutí odvolat Staňka k 31. červenci. „Pan prezident počká na pondělní stanovisko předsednictva ČSSD. Z mého pohledu jsou tedy dvě cesty. Buď předsednictvo potvrdí nominaci pana Šmardy a oznámí to prezidentovi, nebo se rozhodne pro odchod z vlády,“ uvedl šéf sociální demokracie. Dodal, že v prvním případě by šlo o krok do neznáma, neboť Zeman neřekl, že bude stanovisko širšího vedení ČSSD ohledně Šmardy respektovat. „Nejsem optimista a od minulého čtvrtka se ve mně nic neposunulo,“ sdělil Hamáček. Zopakoval, že nevidí důvod, proč by měla sociální demokracie zůstávat ve vládě, pokud by nemohla rozhodovat o tom, kdo obsadí ministerstva, jež má v gesci.

Končící ministr kultury Antonín Staněk zdůraznil, že svoji demisi myslel od počátku vážně, ale nemohl sám sebe odvolat. Chce dál pokračovat v poslanecké práci. „S panem předsedou Hamáčkem nemám zásadní rozpory, příkopy mohou být přemostěny. Osobně bych nic neudělal jinak, než jak jsem to udělal. Nešel jsem do funkce, abych byl ministrem nulových aktivit,“ řekl.

Klíčové tedy bude pondělní zasedání 61členného předsednictva ČSSD, vrcholného orgánu strany, mezi sjezdy. I kdyby se jeho většina usnesla, že strana ve vládě končí, nebylo by to zdaleka poslední slovo.

V koaliční smlouvě se hovoří o tom, že podat demisi by muselo všech pět ministrů za ČSSD, aby do sedmi dnů totéž učinili i ministři za ANO a sám premiér. A došlo--li by k tomu, neznamená to, že prezident Zeman by demise přijal. Pravděpodobně by vyzval Andreje Babiše, aby vládu doplnil o nestranické odborníky. Do hry ale může razantně vstoupit i Babiš. Pokud by chtěl udržet koalici s ČSSD, může jí nabídnout zajímavější ministerské křeslo, nebo dokonce zvýšit jejich počet.

Změnit se mohou i poměry ve sněmovně v případě, že vznikne nový klub hnutí Trikolóra Václava Klause jr. To by buď přímo nahradilo ČSSD ve vládě, nebo ji tolerovalo podobně jako KSČM. Stejně tak se ovšem Babiš může rozhodnout, jestli pro něj budou nejvýhodnější předčasné volby. Pokud je podpoří 78 poslanců ANO, nic by jim nemělo stát v cestě.