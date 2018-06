Staroměstský orloj skrýval tajemství. V soše apoštola restaurátoři našli dopis

V jedné z plastik staroměstského orloje, který se opravuje, našli restaurátoři skrytý dopis. Pouzdro obsahovalo zprávu od sochaře Vojtěcha Suchardy, autora plastik apoštolů, které byly po 2. světové válce umístěny na astronomických hodinách. Sucharda si v dopise stěžoval na tehdejší památkáře, kteří mu neumožnili s orlojem uskutečnit rozsáhlejší plány. Ale zároveň vyzdvihl krásu a historickou hodnotu hodin. Vzkaz s novinami byl objeven v dutině sochy svatého Tomáše.

Tajemství v orloji objevili restaurátoři díky rekonstrukci hodin na Staroměstské radnici, která započala v lednu a je plánována na deset měsíců. Odborníci zjistili, že jedna ze soch apoštolů je těžší než ostatní. Svatému Tomášovi proto věnovali zvláštní pozornost a díky rentgenovým snímkům se ukázalo, že unvnitř se skrývá letitý vzkaz v kovovém pouzdře.

Hříčkou osudu se stalo, že schránka se Suchardovým dopisem spatřila světlo světa znovu až po 70 letech od jejího uložení do těla sochy. "Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález. Rekonstrukce nám darovala sedmdesát let starou zprávu pana Suchardy, který byl v poválečném období pověřen vytvořením nových dřevěných plastik apoštolů a figur na orloji," uvedl v tiskové zprávě o nálezu pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL). Dodal, že původní sochy shořely při požáru radnice v průběhu pražského povstvání v květnu 1945.

Ale to ještě není všechno, milovníci mystických příběhů a historie obecně se radují z dalšího nálezu. Restaurátoři v orloji našli zazděná kamenná zvířata a další prvky. "Ty se nacházely v rozích pod kalendáriem za ležícími polopostavami a dostat se k nim nebylo vůbec jednoduché. Po opatrném rozebrání zdiva tu byla objevena například část sloupku s hlavicí, na níž sedí pes odvrácený k divákovi zády. Na opačné levé straně byl dravec se svěšenou hlavou a nad ním stojící sova," popisuje tisková zpráva. "V tuto chvíli není jisté, z jakého období plastiky pocházejí. Je však možné, že byly vytvořeny už na počátku 15. století."

"Velice mě to potěšilo. Je vzrušující, že je stále co objevovat a rozšiřovat naše historické znalosti. Kdo ví, co vše ještě objevíme,“ těší se radní Wolf. Spekulace o tajné místnosti v budově Staroměstské radnice se však nepotvrdily. Rekonstrukce oblíbené turisté atrakce v centru Prahy potrvá pravděpodobně do října, odhalí restaurátoři ještě nějaká tajemství?