Piráti jsou nyní podle průzkumů druhou nejsilnější sněmovní stranou, sami se označují za liberální střed. Nejblíže mají k hnutí STAN, s nímž by byli ochotni po volbách vstupovat do krajských koalic. Na svém jednání hodně času věnovali otázkám vnitrostranické práce a komunikace. Rozhodli také, že strategii volebních kampaní bude mít na starosti jejich senátor Lukáš Wagenknecht, který patří k nejviditelnějším kritikům Andreje Babiše. Deníku poskytl rozhovor staronový šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Řekl jste, že chcete Piráty po sněmovních volbách v roce 2021 dovést do vlády. S kým chcete vládnout?

To se bude odvíjet od strategie, kterou zveřejníme před volbami a jež bude odpovídat politické situaci v dané době. Půdorys ale bude stejný jako v roce 2017. I tehdy jsme byli ochotni jednat o vládě, ale měli jsme podmínky, například že v ní nebude mít většinu hnutí ANO, nebudou ji podporovat strany, které nepovažujeme za demokratickém, momentálně to jsou KSČM a SPD, a nebudou v ní lidé s korupční nebo problematickou minulostí. Nově je důležité hlídat, aby v ní nebyli lidé, kteří jsou ve střetu zájmů.

Což znamená, že nebudete zasedat ani v příští vládě.

Proč myslíte?

Protože všechny průzkumy napovídají, že volby s velkou převahou vyhraje hnutí ANO Andreje Babiše.

Do voleb zbývají dva roky a s tou převahou bych byl opatrný. Elektorát hnutí ANO se oproti posledním volbám výrazně změnil, a to i díky Babišově politice. Jsou zde také evropské audity, přichází ochlazení ekonomiky, přičemž vláda už vyčerpala všechny rezervy. Ta úvaha je tedy předčasná.

Bude při dosažení vámi vytyčeného cíle důležité, jak dopadnou letošní krajské volby?

Kromě osobnostního růstu našich politiků je úspěch v nich naším dalším cílem. Po minulých krajských volbách jsme měli devět zastupitelů. Teď bych chtěl, abychom jich měli ke stovce a byli jsme ve všech regionech.

Máte i hejtmanské ambice?

Když se podívám, jakou práci odvádějí Piráti v Karlovarském kraji včetně naší tradiční bašty Mariánských Lázních, tak tam bych viděl i hejtmanskou ambici.

Na celostátním fóru často zaznívalo, že Piráti zaznamenali dílčí úspěchy ve sněmovně, především v digitální a protikorupční agendě. V zásadních věcech, jako jsou daňové zákony, sociální problematika či exekuce moc úspěšní nejste. Lze tuhle bilanci nějak změnit?

Daňovou reformu nebo zásadní změnu sociálního systému samozřejmě nemůžete dělat z opozičních lavic. V řadě věcí jsme ale svými podněty a návrhy vládu inspirovali. My jsme s tím přišli a oni to začali řešit. Ve sněmovně je tak v prvním čtení náš návrh novely exekučního řádu, všechny strany slíbily se tím zabývat. Teprve po devíti měsících se vláda vytasila s vlastní předlohou.

I v zásadních tématech tedy dokážeme s věcmi pohnout. Piráti kupříkladu tlačili na zvýšení platů učitelů a důchodů, v rodičovské jsme dokonce byli hybnou silou a zvýšili jsme pozměňovacím návrhem limit příspěvku, který si matky mohou vybrat ve zkrácené době. Mediální pozornost ovšem často sbírá hlavně pan premiér, ačkoli na tom pracovala celá sněmovna.