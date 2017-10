Starost a péče, nebo nucení k prostituci? Dvojice dostala sedm a osm let vězení

Nezletilou dívku nutili podle obžaloby k prostituci. Marta Hudcová a Ján Dirda ve středu už po několikáté stanuli před Krajským soudem v Brně. Za obchodování s lidmi, kuplířství a ohrožení mravní výchovy dítěte poslala předsedkyně senátu Andrea Svobodová na osm let do vězení Hudcovou a na sedm let Dirdu. Rozsudek ještě není pravomocný.

dnes 11:58 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: čtk

Podle obžaloby loni dvojice nutila nezletilou přítelkyni svého syna k prostituci. „Poškozená sice změnila výpověď, ale z důkazů je patrné, že na ní dvojice páchala násilí. Hudcová pořizovala ve svém bytě její nahé fotografie,“ řekla dříve u soudu státní zástupkyně Martina Hrubá. Pro oba navrhla nepodmíněné tresty vězení. Hudcová svou vinu popírá. O dívku se podle svých slov starala a kupovala jí oblečení i jídlo. „Výpověď poškozené je záměrně lživá. Přišla k nám s mým synem, od začátku byla milá a říkala, že ji matka vyhodila z domu. Postupně jsem se dozvěděla, že od svých patnácti let šlape a že utekla z pasťáku,“ bránila se dříve u soudu. ČTĚTE TAKÉ: Smrt na kolejích. Ve Starém Lískovci srazil vlak člověka K prostituci nutili i další ženu v Rakousku. „Do Rakouska ženu odvezli pod záminkou dobře placené práce. Proti její vůli i za použití násilí nutili však ženu k prostituci. Ze strachu pak poskytovala sexuální služby,“ řekla Svobodová. S tímto bodem obžaloby už dříve nesouhlasila obhájkyně Dirdy. „Výpověď poškozené je plná lží a rozporů. Žena se dlouhodobě živí prostitucí a bere drogy. Pohyb Dirdy a Hudcové v Rakousku byl minimální. Z odposlechu je jasné, že se obchod v zahraničí nikdy neuskutečnil,“ sdělila Jiřina Vaňková. Dvojici hrozil trest od pěti do dvanácti let. „Hudcová byla aktivnější, proto dostala přísnější trest. Oběma uškodila dřívější trestní minulost a spáchání vícero trestných činů i větší počet poškozených,“ vysvětlila Svobodová. ČTĚTE TAKÉ: Policie zadržela výrobce drog. Část z nich rovnou při výrobě pervitinu za milion Obžalovaní se před soudem chovali vulgárně a trest přijímali jen s velkou nevolí. I proto se na místě proti rozsudku odvolali. Naopak státní zástupce Marek Vagai se práva na odvolání vzdal. Obžalovaní dále zůstanou ve vazbě. ONDŘEJ KALOUD

Autor: Redakce