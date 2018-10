Starostové a primátoři by se měli volit přímo, reaguje Babiš na Brno

Volební systém do komunálu by se měl změnit. „Potřebujeme přímou volbu starostů a primátorů, protože v Praze by pravděpodobně vyhrál pan Čižinský, v Brně určitě Vokřál, v Ostravě Macura, už mohli být primátoři a vybírali by si svoje týmy,“ říká předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš v rozhovoru, který vyjde v sobotním vydání Deníku.

Reaguje tím na fakt, že v Brně sice vyhrálo volby ANO s lídrem Petrem Vokřálem, ale ostatní strany ho obešly, takže druhé největší město by mohla vést Markéta Vaňková z ODS. Podle Babiše jde o návrat kmotrů na brněnskou radnici. ČTĚTE TAKÉ: Druhé kolo senátních voleb je za dveřmi. Vládní strany většinu mít nebudou Nechce, aby úspěšný primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál zůstal čtyři roky pouhým opozičním politikem. Na otázku, zda premiér neplánuje pozvat Vokřála do vlády, například místo Dana Ťoka na post ministra dopravy, odpověděl: „Ne, to je hloupost, ale počítám s tím, že to ani on, ani pan Stuchlík v Praze nevzdají a budou bojovat. Mám velice dobře promyšleno, co by měli dělat dál,“ tajemně dodal. ČTĚTE TAKÉ: Budoucí primátorka Brna za ODS Vaňková: Politika je vždy o hledání cest Petr Vokřál ovšem na dotaz Deníku, zda by mohl nahradit nepříliš viditelného jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka (ANO), sdělil: „Ne.“ V rozhovoru Andrej Babiš také hodnotí sto dnů svého kabinetu, hovoří o spolupráci s budoucím ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a prozradil, co je největší vládní prioritou do roku 2021. Celý rozhovor s premiérem naleznete v sobotním vydání Deníku. ČTĚTE TAKÉ: Fiala: Na rozdíl od Babiše žádného kmotra neznám, natož abych si s ním tykal

