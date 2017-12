Starostové požadují, aby kancléř musel podstoupit prověrku ze zákona

Vedoucím Kanceláře prezidenta republiky by se mohl stát jedině svéprávný a bezúhonný člověk, který by musel mít bezpečnostní prověrku na stupeň Přísně tajné. Pokud by ji do roku od nástupu do funkce nezískal, funkci by ztratil a nesměl by ji znovu získat. Přichází s tím novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky, kterou ve Sněmovně předložili poslanci Starostů.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka přestavuje návrh volební kampaň před prezidentskými volbami, které se uskuteční v lednu. Současný kancléř Vratislav Mynář prověrku nemá. „Nejde v žádném případě o věcnou a upřímně míněnou snahu, jednoznačně jde o volební kampaň před prezidentskými volbami,“ rozdurdil se Ovčáček. Poslanci STAN uvádějí, že dosavadní právní úprava postavení kancléře je kusá. Nynější zákon pouze uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident. Navrhovatelé uvádějí, že se to i s ohledem na to, jak se s touto funkcí zachází za současného prezidenta Miloše Zemana, nejeví jako zcela šťastné. ČTĚTE TAKÉ: Pelikánův rok: elektronické náramky i kontroverzní výroky v Babišův prospěch Požadavek na bezpečnostní prověrku zdůvodňují poslanci STAN mimo jiné tím, že je nanejvýš paradoxní, když ji mají jeho podřízení, a mohou se tedy seznamovat s informacemi, ke kterým kancléř bez příslušného osvědčení přístup nemá. „Tímto přístupem navíc disponuje ze zákona i hlava státu, a vedoucí kanceláře se tak ocitá v nezáviděníhodném postavení, kdy jeho nadřízení ani jeho podřízení mu nemohou k těmto informacím poskytnout přístup; vzniká pak otázka, zda takový úředník může být ve své funkci platným,“ stojí v důvodové zprávě. Starostové také navrhují, aby kancléř nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích, jejich členem by však být směl. Poukazují přitom na to, že Mynář byl vysokým funkcionářem politické strany. V letech 2010 až 2013 byl předsedou Strany práv občanů. ČTĚTE TAKÉ: Nikoli vánoční, ale předvolební, hodnotí Zemanův projev média Mynář bezpečnostní prověrku nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se chce bránit soudní cestou. Národní bezpečnostní úřad, který má prověrky na starosti, v prezidentské kanceláři uskutečnil prověrku. Podle vyjádření Ovčáčka i mluvčího NBÚ z letošního července úřad žádná pochybení nezjistil. Návrh poslanců STAN dostane nejprve k posouzení vláda. Bez ohledu na její stanovisko se jím pak budou zabývat poslanci. ČTĚTE TAKÉ: Drahoš ostře kritizoval Zemanovo poselství. Jediná inovace je hrozba pěstí, řekl

Autor: ČTK