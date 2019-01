Starostové, Zelení a TOP 09 se spojují. Chtějí oslovit proevropské voliče

Nejhorší, co by se mohlo stát proevropsky zaměřeným politickým stranám, by bylo tříštit síly při oslovování voličů. Proto se hnutí Starostové a nezávislí (STAN) rozhodlo do evropských voleb spojit síly s podobně laděnými subjekty, konkrétně Zelenými a jedenácti regionálními sdruženími. Nejviditelnějším partnerem se ale má stát TOP 09 Jiřího Pospíšila.

Ta sice už oznámila, kdo za ní bude v květnu usilovat o Evropský parlament (jedničkou je Jiří Pospíšil, dvojkou Luděk Niedermayer), ale to by spojenectví se STAN nemělo bránit. „Na názvu a pořadí uchazečů náš záměr určitě neztroskotá. Do konce února oznámíme jméno nového uskupení i pořadí na kandidátce,“ sdělil novinářům europoslanec Stanislav Polčák (STAN). Piráti na sjezdu: Chceme vyhrát eurovolby a vést liberální politický střed Přečíst článek › Právě on by měl být jedničkou nebo dvojkou listiny. „Se Zelenými jsme se dohodli na všech bodech, s TOP O9 jsme těsně pod vrcholem,“ dodal Polčák. Znamená to, že Polčákův STAN našel se Štěpánkovými Zelenými společnou řeč i v otázce jaderné energetiky (nepodporovat ze všech sil, avšak nezakazovat) i eura (v dohledné době ho přijmout), ale především v tom, že budou členy stejné evropské frakce (pravděpodobně Evropské lidové strany). „STAN trochu zezelenal,“ konstatoval Polčák. Dveře přitom dál zůstávají otevřené jak pro Bursíkův LES, tak pro vznikající stranu Jaromíra Štětiny. LIDOVCI CHTĚLI MOC Naopak s lidovci se středopravicoví politici z proevropské formace nedomluvili. Překážkou byla garance určitého počtu míst v čele kandidátky. Vznikající uskupení bude cílit na voliče, kteří jsou si vědomi, že alternativou členství v EU je jenom czexit, což by byla nejhorší možná varianta. Lídr ODS do evropských voleb? Žádné překvapení, vybrán byl Jan Zahradil Přečíst článek › Důležitý je akcent na obyvatele měst a obcí, kde je STAN nejsilnější. V mnohastránkovém programu se tak například objeví propojování vodohospodářských soustav, šetrné zacházení s krajinou, postupné zastropování plateb pro velké zemědělské kolosy, boj proti suchu, ale také digitální agenda pro venkov. „Nejen města, ale i obce musejí být chytré, chceme, aby byl všude zaveden vysokorychlostní internet a nové technologie usnadňovaly život především lidem v odlehlejších oblastech,“ uvedl Radim Sršeň, starosta Dolní Studénky a vysokoškolský pedagog s bohatou zkušeností z evropských struktur. SPOLEČNĚ I DO KRAJŮ A SENÁTU Na kandidátce rodícího se subjektu se kromě šéfů STAN, TOP 09 a Zelených objeví například hybatel soch na Velikonočních ostrovech Pavel Pavel. Podporuje ho i řada senátorů, například Marek Hilšer, Alena Dernerová, Václav Chaloupek a pravděpodobně i Jiří Drahoš.Do kampaně dá zhruba patnáct milionů korun a získat chce nejméně tři mandáty. Stanislav Polčák považuje za klíčové, že spojenectví pro eurovolby není konečné. V podobném složení chtějí strany oslovit voliče i v krajských a senátních volbách a nevyloučil, že je to zárodek liberálně konzervativní strany i pro sněmovní volby 2021. TOP 09 povede do eurovoleb podle očekávání Pospíšil Přečíst článek ›

Autor: Kateřina Perknerová