Mladí a nezkušení řidiči podle statistik zaviní asi pětinu dopravních nehod. Pomoci zvrátit nepříznivou statistiku mají speciální kurzy i změny v zákoně, který nově umožní dávat řidičák na zkoušku a zavádí pozici mentora začínajícího řidiče.

Strhnout volant kvůli nečekané překážce, zvládnout smyk, nebo sešlápnout brzdu úplně nadoraz a zastavit auto co nejrychleji. To jsou dovednosti, které by měl ovládat každý motorista. Bohužel tomu tak není. Problém mají zejména začínající řidiči. Chybí jim zkušenosti nejen z provozu, ale také s chováním auta v krizových momentech.

Navíc na silnicích často riskují. Mnohdy za to zaplatí i životem. „Nehodovost nezkušených řidičů je to, kde nás takzvaně tlačí bota. Tito řidiči způsobí jedenáct procent nehod. Z celkové populace řidičů se jedná o skupinu pouze tří procent. Nepoměr jasně říká, že je potřeba směřovat právě větší úsilí ke vzdělávání začínajících řidičů,“ konstatoval ministr dopravy Martin Kupka.

Policisté vyšetřují každoročně téměř 99 tisíc dopravních nehod. Pětinu jich přitom zaviní řidiči v kategorii 18–24 let. V loňském roce zemřelo na tuzemských silnicích 454 lidí, každá desátá oběť byla z kategorie začínajících řidičů a s méně než pětiletou praxí.

Podle statistik je nejčastější příčinou nehod nepřiměřená rychlost. Mladí šoféři totiž velmi často vyhledávají na silnicích adrenalin. A ani se tím příliš netají. „Nepřiměřená rychlost je příčinou všech dopravních nehod v sedmnácti procentech. V kategorii mladých řidičů je to téměř třicet procent. Navíc v našem průzkumu zhruba sedmadvacet procent mladých řidičů přiznalo, že je rychlá jízda zkrátka baví a je to pro ně adrenalin,“ upozornil výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Že mladí řidiči bourají mnohem více než jejich starší kolegové, potvrzují i pojišťovny. „Často se jedná o nehody v noci, kdy se skupiny vracejí domů. Roli tu nehraje alkohol. Za volant usedá většinou ten, kdo nepil. Nicméně problém je v tom, že auto je plně naložené a chová se jinak, než když v něm sedí jeden člověk. Navíc, jinak se řídí i v noci, do toho vstupuje hecování od pasažérů. To vše vede k vážným nehodám, které označuje v pojišťovnictví jako disconehody,“ popisuje šéf pojišťovny Kooperativa Martin Diviš.

Pomáhat nezkušeným šoférům se získáváním správných návyků a dovedností budou i letos odborníci v rámci projektu Start Driving. Vzdělávací kurzy pořádá Asociace autoškol České republiky. První ročník odstartoval v roce 2020. Do konce loňského roku se uskutečnilo celkově 196 kurzů na osmi polygonech v rámci celé České republiky. A například v loňském roce se jich zúčastnilo celkově 2415 lidí.

„Letos je naplánováno sedmdesát vzdělávacích kurzů, kterých se mohou zúčastnit jak mladí řidiči a jejich rodiče, tak i učitelé autoškol a zkušební komisaři řidičů. Bližší informace, včetně přihlašovacího formuláře na jednotlivé kurzy, které jsou tradičně bezplatné, se nacházejí na webových stránkách projektu www.startdriving.cz. Registrace je již spuštěna,“ poradil předseda asociace Aleš Horčička.

Během celodenního kurzu si šoféři na polygonu a ve svém voze vyzkouší krizové situace, které mohou nastat v provozu – brzdění v různých rychlostech a na různých površích, smyk či rychlý a bezpečný vyhýbací manévr. Chybět nebude ani školení od dopravních psychologů a policistů. „Kromě představení činnosti policie absolventy konfrontujeme i s realitou naší práce. Tedy že vyšetřujeme i vážné dopravní nehody,“ doplnil Michal Hodboď z dopravní policie.

Zásadní změny

Mladým českým řidičům má od příštího roku pomoci i malá revoluce v jejich výchově. Sněmovna totiž v současné době projednává novelu zákona o silničním provozu. Její součástí jsou i dvě zásadní novinky vztahující se právě na nezkušené řidiče. První změnou pro čerstvé absolventy autoškol je získání řidičského oprávnění na dva roky takzvaně na zkoušku.

Pokud řidič v té době spáchá nejzávažnější přestupek, tedy ten hodnocený v novém bodovém systému maximálním počtem bodů, o řidičské oprávnění dočasně přijde. „Musí poté do tří měsíců absolvovat dopravně psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů, včetně evaluační jízdy, aby nepřišel o řidičský průkaz,“ podotkl ministr Kupka. Po absolvování nápravného kurzu řidič donese na úřad obce s rozšířenou působností potvrzení a řidičský průkaz získá zpět.

Řidičák na zkoušku se bude týkat prvních průkazů, které člověk získá. Nikoliv situace, kdy si někdo rozšiřuje dosavadní řidičské oprávnění na další skupiny.

Další novinkou bude možnost řídit osobní automobil od 17 let, avšak pouze pod dohledem jiného řidiče. Na nezkušeného řidiče nebude moci dohlížet jen tak někdo. Dotyčný musí vlastnit řidičské oprávnění na osobní auto minimálně deset let, nesmí mít záznam bodů v době zahájení, i po celou dobu činnosti mentora. Stejně tak musí vždy sedět na sedadle spolujezdce a musí být střízlivý.

V případě nehody se nemusí obávat, že by za ním automaticky směřovala případná spoluvina. „Výsledky a zkušenosti ze zemí, kde již toto funguje, ukazují, že se podařilo snížit počet dopravních nehod zaviněných mladými, a především nezkušenými řidiči. O to nám jde. Očekáváme, že i u nás přinese změna úspěch,“ dodal Kupka.

Co říkají statistiky



Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že zatímco během uplynulé dekády přišlo v rámci EU o život při nehodách v průměru 49 osob na 1 milion obyvatel, u mladých ve věku 15-30 let to bylo 67 jedinců (v ČR se jedná o 54 a 80 osob).



Výrazně ohroženější jsou mladí muži. Na jeden milion mladých žen v populaci ročně připadá 25 obětí nehod, u mladých mužů je to hrozivých 106 mrtvých – více než čtyřikrát více (v ČR je to 29 a 129 lidí).



U mladých osob jsou v rámci EU dopravní nehody příčinou 18 procent všech příčin jejich úmrtí (v ČR se jedná o 17 procent).



Zdaleka nejohroženější jsou mladí ve věku 18-24 let. U žen v dané věkové kategorii je to cca 18 procent, u mužů dokonce celá čtvrtina.



V těsném závěsu jsou sedmnáctiletí, kdy mladých žen umírá asi 17 procent a mužů bezmála čtvrtina. Mladí řidiči bez ohledu na míru jejich zavinění jsou účastníky 37 procent všech smrtelných nehod – v EU i ČR.



