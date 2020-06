„MPSV opakovaně vyvíjí snahu o celkovou změnu systému péče o ohrožené děti, nicméně realizace změn závisí na shodě s dalšími nejméně dvěma rezorty - zdravotnictvím, kam patří dětské domovy pro děti do tří let věku (tedy kojenecké ústavy neboli dětská centra), a školstvím, kam spadají dětské domovy, diagnostické ústavy a výchovné ústavy (pro mladší i starší děti). Shody se bohužel doposud nepodařilo dosáhnout,“ říká Vladimír Dostálek z tiskového oddělení MPSV.

Podle Anny Krbcové, tajemnice Asociace Dítě a Rodina, což je sdružení 82 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti, je ke zrušení celá řada důvodů: „Pro nás nejzásadnější je, že ústavní výchova v raném věku poškozuje zdravý vývoj dítěte. Dětem se nedostává pozornosti, stále ,čekají ve frontě'."

Druhým důvodem je podle Anny Krbcové, že děti v ústavech nežijí v přirozeném prostředí a neodnáší si tak přirozené vzorce chování. Při vstupu do samotného života pak ve zvýšené míře selhávají. Ústavy mají pevně daný denní režim. Ve stejnou dobu se vstává, usíná, z lahvičky se krmí přesně po třech hodinách, i když má miminko hlad, sestra nemůže odběhnout připravit mléko, to jí připravují v kuchyni na přesně stanovený čas. Děti nemají od koho odkoukat přirozené věci, které se v rodinách odehrávají.

Asociace dále upozorňuje, že dětské domovy pro děti do tří let dnes zdravotní službu, pro kterou byly zřízeny, poskytují již jen zhruba z jedné třetiny. Zbylé služby spadající do gesce sociální a školské, případně jsou na pomezí sociálně-zdravotní. Bylo by tedy prý lepší jejich odborné know-how využít efektivnějším způsobem.

