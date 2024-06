Na Mezinárodní den dětí odstartuje anketa Dítě Česka, kterou pořádá česká pobočka UNICEF. Cílem je ocenit školáky a středoškoláky, jejichž odhodlání měnit věci k lepšímu přináší pozitivní výsledky. Vítězové ankety budou vyhlášeni 17. listopadu.

Děti Česka 2023 Matěj Pavliš a Kristýna Kedrová s ředitelkou UNICEF ČR Pavlou Gomba. | Foto: se souhlasem UNICEF ČR

Na Mezinárodní den dětí, tedy v sobotu 1. června, začíná anketa Dítě Česka. Akce vyhledává výjimečné mladé lidi, kteří prokázali své vůdčí schopnosti, inovativní myšlení a odhodlání k pozitivní změně. Zároveň jejich úsilí inspirovalo ostatní a přispělo k lepší budoucnosti, ať už prostřednictvím sociálních iniciativ, ekologického aktivismu, prosazování práv dětí nebo jakékoli jiné aktivity společenského významu. Nejde přitom o jednorázové mimořádné činy, ale o dlouhodobou aktivitu a konkrétní výsledky.

Anketu pořádá česká pobočka UNICEF v rámci Zlín Film Festivalu, nominace budou spuštěny úderem dvacáté hodiny.

Připomeňte si loňský ročník ankety Dítě Česka:

„Každá nominace je zároveň i formou ocenění a poděkování všem dětem a mladým lidem, kteří se aktivně zapojují do dění kolem sebe a jsou inspirací pro ostatní. Je potřeba, aby se o nich vědělo. Už toto je důvod, proč nominaci zaslat,“ domnívá se výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Z přihlášených účastníků bude vybráno dvacet finalistů. Porota, ve které mimo jiné usedne youtuber a influencer Karel (Kovy) Kovář, vyslankyně dobré vůle UNICEF a herečka Jitka Čvančarová či generální ředitel vydavatelství Vltava Labe Media Vít Nantl, následně vybere dva vítěze. Jednoho v kategorii školák, druhého v kategorii předškolák. Vítězové ankety budou vyhlášeni 17. listopadu letošního roku. Těšit se mohou například na výhru 15 tisíc korun na uskutečnění a podporu veřejně prospěšného projektu či aktivity.

UNICEF vyhlásil Děti česka pro rok 2023.Zdroj: UNICEF

V roce 2023 získali ocenění Děti Česka Matěj Pavliš a Kristýna Kedrová. Kristýna tvoří výukové hry pro děti ve hře Minecraft. Matěj doučuje své vrstevníky skrze projekt Studenti studentům a závodně hraje šachy, které také propagoval skrze projekt Šachy do škol. „Oceňuje se každá zkušenost a každá organizace, do které se zapojíte. Rozhodně bych se nebál ukázat ostatním, že to, co člověk dělá pro dobrou věc, má smysl a velký dopad, ač na první pohled to může působit jako drobnost,“ dodal Pavliš.