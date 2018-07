Stát pomůže obětem H-Systemu. Lidé mohou dostat od Úřadu práce 50 tisíc korun

Lidé, jimž soud nařídil kvůli kauze H-System vystěhování, mohou získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace. Úřad práce by jim mohl vyplatit více než 50 tisíc korun. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc by mohli dostat velmi rychle. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová. Úřad práce podle své mluvčí Kateřiny Beránkové před přidělením dávky ale nejdřív posuzuje příjmy a majetek lidí.

„Pokud lidé prokážou, že se v takové tíživé situaci nachází, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50 tisíc korun. V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-Systém, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou. Peníze by pak mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu," uvedla prostřednictvím mluvčí resortu kandidátka na ministryni Jana Maláčová (ČSSD). ČTĚTE TAKÉ: Investujte do nemovitosti, chráníte tím svoje peníze, hlásal H-System Mimořádnou okamžitou pomoc mohou dostat lidé, kteří se ocitli ve vážné situaci a nedokážou ji vlastními prostředky překonat. Úřady práce tuto dávku vyplácejí například těm, které postihly povodně či jiné živelní pohromy, požáry či havárie. Maximálně je možné vyplatit patnáctinásobek životního minima pro dospělého, které činí 3410 korun. Celkem tak stát může poskytnout 51150 korun. Úřad práce podle své mluvčí Kateřiny Beránkové před přidělením mimořádné pomoci situaci lidí posuzuje. „Je přihlíženo k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům žadatele,“ uvedla mluvčí. Dodala, že mimořádnou pomoc je možné poskytnout na jednorázový výdaj spojený se stěhováním i na případnou kauci za byt. Částku na kauci úředníci zasílají přímo na účet pronajímatele. V jaké výši úřad dávku vyplatí, záleží na jeho posouzení. Úzce přitom spolupracuje s obcí, v níž lidé žijí, podotkla mluvčí. ČTĚTE TAKÉ: Správce konkurzní podstaty Monsport: Lidé si domy mohli odkoupit. Za 140 milionů

Autor: ČTK