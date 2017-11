Stát prý zdržuje podpis smlouvy na vepřín v Letech. Ministerstvo to odmítá

Stát podle provozovatele vepřína v Letech u Písku, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy, zdržuje podpis kupní smlouvy. Ministerstvo kultury (MK) s tím nesouhlasí. Uvedlo, že čeká na peníze, poté smlouvu uzavře. Stát je připraven firmě AGPI, která vepřín provozuje, zaplatit zhruba 450 milionů korun včetně DPH. Vláda koupi schválila v srpnu, koncem října odtajnila smlouvu.

Předseda představenstva firmy Jan Čech dnes ČTK řekl, že ministerstvo kultury podpis smlouvy odkládá. Mluvčí ministerstva Simona Cigánková ale uvedla, že úřad čeká na převod peněz.

"Za náš resort je vše připraveno. Kupní smlouva je vyhotovena, jsme připraveni přistoupit k podpisu. Vláda financování projednala a schválila, 27. října jsme podali žádost o rozpočtové opatření na ministerstvo financí, nyní čekáme, až budou převedeny peníze do naší rozpočtové kapitoly," řekla dnes mluvčí.

Až poté je podle ní možné přistoupit k uzavření smlouvy. "Dříve podpis není možné realizovat, protože je nutné naplnit literu zákona o finanční kontrole," doplnila.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) schválenou částku kritizoval jako nepřiměřenou. Uvedl, že cena nerespektuje soudní odhad, který se podle něj pohyboval kolem 200 milionů. Proto v srpnu pro uzavření smlouvy nehlasoval. Podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) je suma vyšší než odhad i z toho důvodu, že zahrnuje i veřejný zájem na odkupu vepřína. Herman podotkl, že firma AGPI neměla důvod svůj areál prodávat a stát ji musel přesvědčit. Na říjnovém jednání vlády Herman řekl, že smlouva s firmou AGPI by měla být podepsána v nejbližší době.

Čech dnes řekl, že smlouva se měla podepisovat již před 14 dny a ministerstvo kultury termín odkládá. "Pořád na něco čekají, nevím na co. Nejvíc to tam brzdilo ministerstvo financí," řekl Čech. Ministerstvo financí má na převod peněz lhůtu, která ještě nevypršela.

"Je to nepříjemné, my jsme začali postupný útlum, to bude trvat až do března. A když už to vláda schválila, tak si jako občan říkám: přece to nemůže zastavit nějaký malý úředníček, který má svůj politický názor," uvedl zástupce firmy. Po podpisu smlouvy musejí dát souhlas s prodejem areálu státu ještě akcionáři podniku na valné hromadě.

O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa na území tábora se hovoří víc než dvě dekády, předchozí vlády problém odsouvaly. Česko za vepřín na romském pietním místě sklízelo kritiku domácích i mezinárodních organizací. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament.