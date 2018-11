Statistici: Česko do roku 2101 zestárne, počet jeho obyvatel se sníží

/PROKLIKEJTE SI, JAK BUDEME STÁRNOUT/ Více seniorů, méně dětí. I takový je závěr, který přinesla analýza Českého statistického úřadu (ČSÚ). Jeho zaměstnanci v ní propočetli, jak se bude vyvíjet počet obyvatel Česka.

V současnosti zde žije 10,61 milionu lidí. „Předpokládáme, že na konci dvacátých let budeme mít přibližně 10,8 milionu obyvatel, což bude nejvíce v tomto století,“ konstatoval místopředseda úřadu Jaroslav Sixta. Pak přijde pokles. V roce 2101 by podle nejpravděpodobnější varianty vývoje mělo území republiky obývat 10,527 milionu lidí.

Bez migrace pokles

To vše za předpokladu, že se udrží přibližně stejný počet dětí na ženu i stejné množství lidí, kteří se do země přistěhují. Statistici pro jistotu propočetli ještě další varianty. Podle té optimistické, kdy by se zvýšila porodnost, by mohl počet obyvatel dosáhnout i 12,8 milionu.

Ta však není tolik realistická, stejně jako další varianty, z nichž podle jedné by se země zcela uzavřela před migrací ze zahraničí. Lidí v Česku by tak ubylo o několik milionů.

Prognóza ČSÚ předpovídá i postupné stárnutí obyvatel. Mimo jiné má přibývat seniorů. „Počet obyvatel ve věku 65 a více let by měl kulminovat na konci padesátých let na úrovni 3,2 milionu,“ říká statistička Terezie Štyglerová z ČSÚ.