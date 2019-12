Hlavním tématem středečního jednání Poslanecké sněmovny je schvalování státního rozpočtu na rok 2020. Návrh vlády Andreje Babiše počítá se schodkem ve výši 40 miliard. Sám premiér hovořil o předloženém dokumentu celé tři hodiny. Jednání se může protáhnout do pozdních nočních hodin. Poslanci si odhlasovali, že mohou zasedat až do půlnoci.

Andrej Babiš na jednání Poslanecké sněmovny o státním rozpočtu na rok 2020 | Foto: ČTK/Šimánek Vít

„Chtěl bych zdůraznit, že i když dochází k ochlazení světové ekonomiky, naše vláda nikdy nezaškrtí ekonomiku tak, jak to udělala pravicová vláda za minulé krize,“ hájil Babiš návrh rozpočtu. „Náš přístup bude opačný. Pokud bude hůř, o to víc bude stát pumpovat peníze do lidí, do platů, do důchodů, do ekonomiky a do investic.“