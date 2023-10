Řád Bílého lva obdržel vedle Pitharta a Schwarzenberga také bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání si z Hradu odnesli například katolický kněz a filozof Tomáš Halík či sestra členů odbojové skupiny bratří Mašínů Zdena Mašínová. In memoriam Řád TGM první třídy obdrželi filozof Jan Sokol, spisovatel a bývalý politik Milan Uhde a lidskoprávní a politická aktivistka a signatářka Charty 77 Jarmila Stibicová.

Prezident ocenil i řadu umělců, sportovců, vědců a akademiků. Ocenění by si podle něj zasloužily děti, které se nebojí bránit své spolužáky proti šikaně, rodiče samoživitelé, kteří zvládají péči o své děti bez podpory partnera, či ti, kdo se starají o své blízké s postižením, i ti, kteří pomáhají potřebným, které často ani neznají. „Jsou to všichni ti, kteří volí cestu dobra, spravedlnosti a poctivosti, i když pro ně není ani zdaleka tou nejpohodlnější,“ uvedl Pavel v závěru svého projevu.

Ceremoniál pořadatelé koncipovali podle dosavadních zvyklostí. Do Vladislavského sálu přišlo na 700 hostů, přibližně 2000 lidí dostalo pozvánku na následnou recepci ve Španělském sále. Mezi hosty byli kromě oceněných a jejich doprovodu zástupci vlády, vedení obou parlamentních komor a jejich výborů a klubů, diplomatický sbor či představitelé církví.

Slavnostní udílení státních vyznamenání na Pražském hradě. Na snímku předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Markéta Pekarová Adamová a premiér Petr Fiala.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Mezi pravidelně zvanými bývalými politiky chyběl exprezident Miloš Zeman. Ten účast na ceremoniálu předem vyloučil kvůli účasti na jiných akcích. Posléze jako další z důvodů uvedl: „Dobře o něm (o Petru Pavlovi, pozn. red.) mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci,“ sdělil v sobotu novinářům.

Oproti minulým letům se zúčastnili také představitelé vysokých škol. Podle zúčastněných doprovázela akt důstojná a příjemná atmosféra.

„Po dlouhých deseti letech se můžeme těšit na oslavu opravdu důstojnou, během níž budou vyznamenáni ti, kdo se zasloužili o vlast, a ne o prospěch jednoho člověka,“ odkázal na deset let, kdy ocenění udílel Zeman, na sociální síti X ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Prezident Petr Pavel dnes při svém premiérovém předávání státních vyznamenání ocenil 62 osobností. Je to o 16 vyznamenání méně, než loni udělil Pavlův předchůdce Miloš Zeman, který ale oceněním 78 mužů a žen vybočil ze svého obvyklého počtu zhruba 40 vyznamenaných. Rekord drží Václav Havel, který v roce 1998 u příležitosti 80 let vzniku Československa udělil řády a medaile téměř 90 osobnostem.

Slavnostní udílení státních vyznamenání na Pražském hradě. Osobnosti poprvé vyznamenal český prezident Petr Pavel. Na snímku herec Jiří Bartoška, zpěvačka Marta Kubišová, kněz Tomáš Halík a další.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal téměř 90 osobností, za což ho kritizoval tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a nástupce ve funkci prezidenta Václav Klaus. Řekl tehdy, že nejvyšší státní vyznamenání se mají udělovat ročně pouze malému počtu osobností, a nikoli hned několika desítkám lidí.

Klaus pak během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.

Česká republika má podle prezidenta Petra Pavla nejpevnější bezpečnostní ukotvení v historii. Vstup do Severoatlantické aliance (NATO) i Evropské unie považuje za úspěchy. Vědomí, že je Česko součástí nejsilnějšího obranného uskupení na světě, které budí respekt, je základem naší jistoty, řekl v sobotu prezident při projevu před předáváním státních vyznamenání.

Češi mají podle hlavy státu mnoho důvodů ke zdravému sebevědomí, ač mají možná i kvůli složité novodobé historii někdy tendence se podceňovat, nevěřit ve vlastní schopnosti a ztrácet naději v lepší budoucnost. „K pozitivnímu pohledu do budoucnosti nepřispívá válka, kterou proti Ukrajině vede Rusko, ani islamistický teror, na který musí reagovat Izrael. My však dnes máme to nejpevnější bezpečnostní ukotvení, jaké jsme kdy v naší historii měli,“ řekl Pavel.

Nelze ale podle něj spoléhat jen na vnější záruky spojenců, bezpečnost musí Česko posilovat zejména vlastními silami.

Prezident Petr Pavel při předávání státních vyznamenání.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Podpora demokracie je v ČR podle Pavla dlouhodobě slabší než v západních zemích, u mnohých lidí se původní představy o demokracii nenaplnily a nyní mají pocit, že je příčinou toho, co se v minulých desetiletích nepovedlo. Varoval před vzestupem populismu. „Chceme být zemí svobodných a sebejistých lidí, nebo se části své svobody vzdáme a odevzdáme se do rukou někoho, kdo slibuje, že se o nás postará?“ tázal se.

Česko potřebuje nový plán pro budoucnost, vzdělanou a kvalifikovanou společnost, ekonomiku založenou na inovacích, míní prezident.

Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 2014. Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád Bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října.

Seznam vyznamenaných Petrem Pavlem 28. října 2023:

Řád bílého lva

Petr Pithart

Pavel Rychetský

Karel Schwarzeberg

Karel Mareš (in memoriam)

František Pecháček (in memoriam)

Milan Rastislav Štefánik (in memoriam)

Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy

Tomáš Halík

Marta Kubišová

Zdeňka Mašínová

Jan Sokol (in memoriam)

Jarmila Stibicová

Milan Uhde

Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy

Ilja Hradecký

Hana Librová

Jan Šolc

Medaile Za hrdinství

Josef Bernat (in memoriam)

Oldřich Doležal (in memoriam)

Jiří Pavel Kafka

Stanislav Zimprich (in memoriam)

Pavel Farka

Petr Jiroutka

Martin Salay

Jiří Štěpánek

Medaile Za zásluhy 1. stupně

Jiří Bartoška - v oblasti kultury a umění

Vladimír Beneš - v oblasti vědy

Miloň Čepelka - v oblasti kultury a umění

Hana Dvořáková - v oblasti vědy

Josef Franta - v oblasti vědy

Eva Graham (Romanová) - v oblasti sportu

Jiří Grygar - v oblasti vědy

Jiří Chvála - v oblasti výchovy a školství

Radek Jaroš - v oblasti sportu

Josef Jařab - v oblasti bezpečnosti státu a občanů (in memoriam)

Jaroslav Jíra - v oblasti bezpečnosti státu a občanů

Božena Jirků - v oblasti kultury

Eva Kantůrková - v oblasti kultury a umění

Ida Kelarová - v oblasti kultury, výchovy a školství

Ivan Klánský - v oblasti umění

Miroslav Kopřiva - v oblasti hospodářské

Petr Kostka - v oblasti umění

Magdalena Kožená - v oblasti umění

David Lukáš - v oblasti vědy

Miroslav Masák - v oblasti kultury

Květoslav Mašita - v oblasti sportu

František Mertl - v oblasti umění

Vladimír Mišík - v oblasti umění

Bedřich Moldan - v oblasti výchovy a školství

Josef Neček - v oblasti sportu

Jaroslav Němeček - v oblasti kultury a umění

Miroslav Nevrlý - v oblasti kultury

Eva Opravilová - v oblasti výchovy a školství

Květa Pacovská - v oblasti umění (in memoriam)

Josef Pešek - v oblasti obrany (in memoriam)

Martin Povejšil - v oblasti bezpečnosti státu a občanů (in memoriam)

Viktor Preiss - v oblasti umění

Petr Sís - v oblasti kultury a umění

Olga Sommerová - v oblasti kultury

Vladimír Staněk - v oblasti vědy

Marek Svoboda - v oblasti vědy

Dina Štěrbová - v oblasti sportu

Helena Tlaskalová Hogenová - v oblasti vědy

Věra Vávrová - v oblasti vědy