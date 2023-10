Prezident Petr Pavel v sobotu udělí státní vyznamenání více než 60 osobnostem, nominací bylo přes 400. Novinářům to řekla vedoucí prezidentské kanceláře Jana Vohralíková. Loni při svém posledním předávání vyznamenání bývalý prezident Miloš Zeman ocenil 78 mužů a žen, předtím byl počet vyznamenaných zhruba kolem čtyřicítky.

Prezident Petr Pavel | Foto: Deník/Martin Divíšek

Do slavnostního ceremoniálu Hrad nechce zveřejnit jména oceněných. Například čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg už ale řekl deníku Právo, že by měl obdržet nejvyšší vyznamenání - Řád Bílého lva. Podle informací Lidových novin by dalšími oceněnými mohli být zpěvák a kytarista Vladimír Mišík nebo romská zpěvačka Ida Kelarová nebo bývalý politik a právník Petr Pithart.

Ceremoniál předávání státních vyznamenání při příležitosti svátku 28. října bude podle Vohralíkové odpovídat dosavadním zvyklostem, nejsou v plánu žádné zásadní změny programu. Očekává se účast 700 hostů ve Vladislavském sále, dalších 2000 ve Španělském sále.

Konec vánočních poselství. Prezident Pavel bude mít projev až na Nový rok

„Snažíme se navázat na minulost a netroufli jsme si dělat změny. Ani jsme nechtěli, protože ceremoniál není o tom, abychom nějakým způsobem vzbudili údiv, ale abychom oslovili ty, kteří vyznamenání dostanou,“ řekla kancléřka.

Mezi hosty budou kromě oceněných a jejich doprovodu zástupci vlády, vedení obou parlamentních komor a tamních výborů a klubů, rektoři, diplomatický sbor či představitelé církví. U některých hostů vzhledem k omezené kapacitě nebylo možné je přímo do Vladislavského sálu pozvat i s doprovodem. „Není ale úplně pravda, že doprovod nemohl přijít. Mohli přijít současně a doprovod by se na ceremoniál díval ve Španělském sále na obrazovkách,“ uvedla Vohralíková.

Bez účasti exprezidenta Zemana

Bývalý prezident Miloš Zeman dříve řekl CNN Prima News, že se slavnostního předávání nezúčastní, navštíví dvě jiné akce, které souvisí s 28. říjnem.

„Je to škoda v každém případě, protože je to bývalá hlava státu a bývalé hlavy států na takovýchto ceremoniálech, myslím, by měly být,“ řekla Vohralíková. Zemanův předchůdce Václav Klaus do Vladislavského sálu stejně jako v předchozích letech dorazí. Jiné omluvenky přišly podle Vohralíkové spíše z důvodu virových onemocnění.

V sobotu bude po celý den uzavřen Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu a Královská zahrada včetně výstavy Jiřího Štourače. Od 15:00 pak bude pro veřejnost uzavřen celý areál Pražského hradu, poslední vstup do objektů bude možný v 14:30, uvedl Hrad na sociální síti X.