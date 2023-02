Weby státních úřadů by měly vypadat stejně. Za dvacet let se to ještě nepodařilo

Každý pes jiná ves. I tak by se dala označit prezentace vládních a státních institucí na internetu. Většina z nich používá rozdílnou podobu webových stránek a někdy se uživatel může ptát, co vlastně mají společného. Zároveň každá instituce používá rozdílnou doménu. To by se v dohledné době mohlo změnit, protože vláda schválila záměr vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) tuto podobu sjednotit. Jak to dopadne, není dopředu jasné, neboť podobné snahy tu v minulosti byly už několikrát. Nicméně odborníci si myslí, že to tu mělo být už dávno.

Zleva místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na jednání vlády | Foto: ČTK