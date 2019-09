Údajný podvod s padesátimilionovou dotací na farmě Čapí hnízdo vyšetřovala policie déle než tři roky, návrh na obžalování českého premiéra pak podala letos 17. dubna. „To rozhodnutí odevzdal v pátek odpoledne, stíhání všech zastavil,“ řekl Deníku N nejmenovaný zdroj. Důvody Šarochova rozhodnutí zatím nejsou známé.

Stíhání kromě Babiše čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. V neděli řekl, že jestli existuje spravedlnost, státní zástupce zastaví jeho stíhání. Pokud by žalobce podal obžalobu, Babiš by z čela vlády neodešel.

Mezinárodní ostuda?

Lhůta pro rozhodnutí skončila v sobotu. Mluvčí státních zástupců Aleš Cimbala v pátek upozornil, že pokud rozhodnutí padne, státní zastupitelství by nejspíše zatím nesdělovalo jeho obsah. Vzhledem k tomu, že má spis přes 20 tisíc stran, může podle informací ČTK trvat i více dní, než bude rozhodnutí rozesláno účastníkům, případně soudu.

Část opozice dlouhodobě považuje za neúnosné, že má Česko trestně stíhaného premiéra. Pokud by se musel obhajovat před soudem, mluví o mezinárodní ostudě.