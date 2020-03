Liduprázdná Ostrava: PODÍVEJTE SE, jak vypadal poslední den otevřené STODOLNÍ

/FOTOGALERIE/ Všechny hospody, herny a kasina v Česku se zavřely a zavřené zůstanou do 24. března do 6. hodiny ranní. Výjimku nedostala ani Ostrava. Podívejte se, jak to ve městě vypadalo poslední zavírací den, zejména na již legendární Stodolní ulici.