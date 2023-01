„Jedná se o maximálně optimistickou variantu a je třeba upozornit, že ne všechny stavby se podaří během příštího roku zahájit. Jako vždy bude záležet na mnoha faktorech, jakými jsou zejména složitá majetkoprávní vypořádání, rozklady a žaloby proti stavebním povolením nebo případné námitky neúspěšných uchazečů v rámci výběrových řízení,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Seznam realizovaných staveb se bude postupně upřesňovat.

Co přinese rok 2023 v dopravě? Změny budou na dálnicích, železnicích i na vodě

Vůbec nejvíce by měli mít stavaři napilno na dálnici D6 spojující Prahu s Karlovými Vary a dále Chebem. V průběhu roku 2023 by se mělo rozestavět přes šestadvacet nových kilometrů. Konkrétně by se mělo jednat o nové úseky poblíž obce Hořesedly a Hořovičky na Rakovnicku a také mezi Petrohradem a Lubencem (Lounsko).

Klíčová je však z pohledu Ředitelství silnic a dálnic výstavba chybějící části dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí s Polskem v délce přes jednadvacet kilometrů. Zatímco u sousedů je dálnice již v provozu, v Česku stále chybí.

Peklo u Brna

Zhruba rok si řidiči „odpočinuli“ od větších rekonstrukcí na nejstarší dálnici v Česku trvající cirka devět let. Letos odstartuje další etapa. U Brna by totiž ještě před letními prázdninami měli silničáři začít s rozšiřováním dálnice D1 na šest pruhů: od 182. kilometru Brno centrum až po 210. kilometr, kde se silnice E50 odklání směrem k hranicím se Slovenskem. Téměř třicet kilometrů dlouhý úsek je rozdělen do sedmi částí a řidiči se musí připravit obrnit trpělivostí a připravit se na ještě větší kolony, než které tu jsou nyní. Práce totiž začnou nejfrekventovanějším úsekem D1 Brno centrum – Brno jih. Trvat by měly zhruba tři roky.

Úsekem denně podle dat z posledního sčítání dopravy projede na 70 tisíc vozidel. Jen pro představu: to je stejné množství aut jako na tříproudovém úseku dálnice mezi Prahou a sjezdem na Benešov. „Bude to peklo. Musíme to však jako řidiči vydržet. Nic jiného nám nezbývá,“ reaguje mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Motoristé v roce 2023: Do Chorvatska bez front, ale po zaplacení dražšího mýta

Největší komplikace se tu očekávají o letní turistickou sezonu, kdy statisíce Čechů vyrážejí na dovolenou do Chorvatska. Objet úsek nebo se problematickému místu nějakým způsobem vyhnout bude téměř nemožné. Pro nákladní dopravu jiná alternativa neexistuje, řidiči osobních aut by teoreticky mohli využít silnice II. třídy. „I tady se ale budou vzhledem k situaci tvořit kolony. Brno je významnou křižovatkou jižní Moravy,“ upozorňuje Sirota.

Jedním z důvodů kolabující dopravy při opravách jsou chybějící „náhradní“ dálniční úseky. V případě dálnice D1 je to severnější trasa D35. „Vše se realizuje podle toho, na co jsou zrovna peníze. Chybí tu jakákoliv koncepce. Modernizace D1 měla přijít až ve chvíli, kdy bude zprovozněná dálnice D35. Ulevilo by se tak dopravě na D1. Takže problémy u Brna i vzhledem k obrovskému provozu i složitosti trasy určitě budou,“ říká expert na dopravu a bývalý ministr dopravy Petr Moos.