3D tisk má ve stavebnictví velkou budoucnost. Svou cestu si postupně razí nejen ve světě, ale i v české kotlině. Stavebníkům tato technologie šetří čas i peníze, architekti díky ní mohou volit odvážnější tvary.

Představení inovativní technologie Weber 3D tisku, jejímž prostřednictvím v zahraničí vznikají tištěné obytné bungalovy, mostní konstrukce či prvky pro hromadnou dopravu, jako jsou například zastávky MHD nebo ohrazení vlakových nástupišť. | Foto: Deník/Radek Cihla

Jak se ani Řím nepostavil za jeden den, tak i následníkům Parléřovy stavební hutě trvala stavba gotického skvostu v podobě pražské katedrály sv. Víta s přestávkami 585 let. Mít však naši předci současné technologie, tvarování složitých fiál či mysteriózních chrličů by zabralo kameníkům jen zlomek času. Stačilo jen málo - mít po ruce 3D tisk.

3D technologie se totiž už několik let běžně využívá jak pro tisk dílčích stavebních prvků, tak pro velké stavební konstrukce. V roce 2017 byly například pro nizozemské město Gemert vytištěny dílčí prvky pro třicetimetrový most.

Zdražování stavebních materiálů: U některých stouply ceny o víc než sto procent

„Technologie 3D tisku je dnes ve stavebnictví už prověřená na více projektech v Evropě. Ukazuje se, že zadavatelům i realizačním firmám šetří významné množství času, nákladů i sekundárního odpadu. Navíc architektům přináší novou tvůrčí svobodu. To, co by za použití tradičních postupů bylo téměř nemožné realizovat, zvládne 3D tisk během několika hodin,“ uvedl při nedávném představování prvního českého komerčního centra pro 3D stavební tisk v Praze ředitel závodu Weber (člen skupiny Saint-Gobain) Robert Kazda.

Nové možnosti

Jeho slova o přívětivosti k architektům, kteří mohou díky nové technologii popustit uzdu své fantazii, potvrdil i jičínský architekt Radek Jiránek. „Pro architekty znamená nový způsob konstruování objektu nové možnosti, nový pohled na objekt. Máme možnost vytvářet subtilní konstrukce, nejsme téměř omezeni tvarovým řešením. Můžeme tiskárnu přivézt na místo stavby a tisknout stavbu přímo v místě realizace. To samo přináší spoustu zajímavých možností,“ vyzdvihl Jiránek.

Podle něj má 3D tisk i přidanou hodnotu v podobě ušetřených financí. „Umožňuje totiž relativně jednoduchou cestu od návrhu k realizaci. V počítači vytvořím parametrický model, který umožňuje zpětně editaci. Na základě testování předchozích tisků model dle potřeby upravuji a znovu tisknu, až mám finální výrobek. Jde o zásadní zjednodušení procesu tvorby prostorových objektů,“ popsal architekt.

Stavebnictví neláká. Odborné zaměstnance hledáme jen těžko, shodují se firmy

Využití 3D technologie ve stavebnictví může také přispět nejen ke zrychlení a zefektivnění procesu výstavby, ale také k udržitelnosti. „3D tisk nevyplňuje betonem celý objem tištěných předmětů a prvků, ale využívá ho jen na potřebných místech, kde je při stejné či vyšší pevnosti a odolnosti možné ušetřit desítky procent materiálu,“ uvedl Kazda.

Podle něj tak tištěné prvky jako schodiště nebo opěrné zdi navíc dokážou oproti monolitickým stavbám ušetřit až 80 procent práce v místě výstavby a tím zrychlit celý proces až o 60 procent. Nejde však jen o samotné stavby, v kurzu jsou i části veřejného i soukromého mobiliáře.

Ušetří materiál

To, že by se stavebnictví mělo posunout směrem k digitalizaci a robotizaci tak, jako to už poměrně dlouho dělá průmysl, zmínili v březnu i zakladatelé Festivalu architektury konaného v Brně. Podle nich je základem využití moderních 3D technologií ve stavebnictví, což ve výsledku může celou výstavbu zjednodušit a umožnit například výrobu celých částí stavby mimo staveniště. Například u některých staveb organických tvarů by podle nich konstrukce bez práce v digitálním prostředí vůbec nevznikly, přičemž 3D tisk jejich výrobu urychlí.

Podle zástupců firmy ICE Industrial Services, která před dvěma lety vytvořila v Česku první továrnu na 3D tisk ve stavebnictví, tato technologie umožňuje vytvořit z betonu hrubé stavby až pětkrát rychleji a proti klasické technologii lití do bednění ušetřit i sedmdesát procent materiálu. Stavebnictví se navíc podle nich dlouhodobě potýká s nedostatkem řemeslníků a zedníků.

Cihla k cihle. Přichází robot, na kterého už stavbaři netrpělivě čekají

Technologii 3D tisku z betonu lze použít i pro výrobu zahradních nebo herních prvků. Třeba na pražském Jižním Městě je od roku 2021 takto vyrobené parkourové hřiště. Vyrobit ho nechala Stavební spořitelna České spořitelny ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně.

Postupný rozmach tištěných staveb mají v hledáčku i české stavební firmy, které zatím staví tradičním způsobem. „Je to jistě hudba nepříliš vzdálené budoucnosti. Bohužel jsme se zatím nedostali k projektu, který by nám mohl prvky této nové technologie využít. Ale co není, může být. A určitě 3D tisk v budoucnu využijeme,“ řekl za holding Enteria Aleš Bělík.

3D tisk u nás a ve světě

2014 – Čína: Vytištěno deset domů za 24 hodin. Pořizovací cena: 5 tisíc dolarů za dům.

2015 – Čína: Firma Winsun postavila ukázkovou vilu o rozloze 1100 m2.

2016 - Spojené arabské emiráty: Největší 3D budova na světě, má výšku téměř deset metrů a zastavěnou plochu 640 m2.

2017 – Španělsko: 3D tištěný most pro pěší

2012 – Česko: Největší 3D tiskárna pro tisk konstrukcí budov v Česku vznikla v Třešti. Jedná se o rozsáhlý projekt, vzniklý na základě spolupráce mezi Ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze.

2020 - Česko: V Českých Budějovicích vznikla stavba Prvok, první český 3D tištěný dům z betonu. Tisk trval celkem 22 hodin.

2021 – Česko: Parkourové hřiště na Jižním Městě v Praze

2022 – Česko: V Praze vznikla první zastávka s přístřeškem vyrobeným 3D tiskem betonu.

2023 – Česko: Dva nové vojenské bunkry získala Armáda České republiky od firmy ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou. Bunkry zamíří na Ukrajinu.