Co se změní pro stavebníky? Zákon odejde do vlády jako „krvavý kompromis“. Šéfka resortu Klára Dostálová (za ANO) ustoupila starostům a počet stavebních úřadů klesne jen částečně.

Zjednodušeně řečeno: stavební úřady v první linii zůstanou na obcích v přenesené působnosti a čistě státní stavební správa bude fungovat od „krajů výš“. Dnes je totiž struktura stavebních úřadů roztříštěná. Funguje tu 714 obecních stavebních úřadů (z toho 17 procent jen o jednom člověku), 609 speciálních stavebních úřadů, devět báňských a čtyři vojenské. Celkem více než 1300 úřadů, na kterých pracuje celkem 13 tisíc lidí. Pro srovnání – čtyřikrát větší Polsko jich má jen 300. Zaměstnanci úřadů navíc dosud nebyli zastupitelní, což by se s novým zákonem mohlo změnit.

Pevné lhůty

Hlavní zrychlení má ale přinést zavedení pevných lhůt v délce jeden až dva měsíce. Pokud by se úředník či jeho nadřízený orgán nevyjádřil, stavební povolení by nabylo účinnosti. Změní se i princip odvolání a soudního přezkumu. „Každý by měl mít právo na odvolání, ale pouze jednou v celém procesu,“ konstatuje Dostálová.

U menších staveb by se tak povolení mělo vydávat v řádu týdnů či měsíců, u větších do jednoho roku. Například v Praze je dnes průměrná doba u bytovky pět až sedm let.

Zrychlení nastane i pro drobné stavebníky. Například garáž lze dnes stavět „bez povolení“ jen do 25 metrů čtverečních (2 metry od hranice pozemku). Nově to bude až do 40 metrů čtverečních. Podobné to bude i u bazénu a systém jednoho razítka začne fungovat u rodinných domů.

